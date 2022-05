Scriitoarea Adriana Babeţi; „Să fii împăcat cu tine este o formă de fericire”

Invitata Danielei Zeca Buzura la „Mic Dejun cu un Campion”, ediția de sâmbătă, 21 mai, de la ora 10:00, este prof. univ. dr. Adriana Babeţi – prozatoare, eseistă, critic literar, profesor universitar de literatură comparată la Universitatea de Vest din Timişoara.

„A fost întotdeauna cea mai bună dintre noi cei hărnicuţi, norocoşi, gălăgioşi, orgolioşi şi mai bine organizaţi’’, scria Mircea Mihăieş despre Adriana Babeţi, iar citindu-i eseurile, articolele şi proza o aşezăm şi noi între autorii de primul raft’’ – consemnează Daniela Zeca Buzura despre invitatul acestei ediţii de la Mic Dejun cu un Campion.

Adriana Babeți este una dintre cele mai cunoscute și apreciate scriitoare contemporane. Este autoarea sau coautoarea unor volume mult apreciate de public şi de criticii literari. Dovada? Epuizarea lor rapidă de pe raftuirle librăriilor, în cele mai multe cazuri reeditarea acestora dar şi numeroasele premii ce i-au recompensat excelenţa.

„Ceea ce nu m-a părăsit niciodată, ca înger al fericirii, a fost cartea” spune Adriana Babeţi. Şi o credem pentru că dedicaţia şi expertiza sa au trecut dincolo de momentul fast al întâlnirii de la Café Verona trecând la o analiză foarte pertinentă din perspectică culturală şi istorică a spaţiului european în tensiunea actualei conjuncturi. Cu toate instrumentele unui scriitor dăruit, elocinţa unui profesor exersat şi firescul unui om neatins de orgolii, Adriana Babeţi ne-a convins că trebuie să rămânem realişti, informaţi şi lucizi.

Dintre multele premii şi distincţii care i-au punctat activitatea profesională amintim premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru roman sau pentru istorie şi critică literară precum şi Marele Premiu al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România pentru întreaga activitate şi pentru cel mai bun studiu de comparatistică din ultimii douăzeci de ani, ’’Amazoanele. O poveste’’ în 2017. Dar, trebuie consemnate şi Premiul de excelenţă academică al Centrului Universitar Timişoara, 2014 şi Distincţia „Profesor Bologna” a Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor Studenţilor din România în 2015.

Aşadar un prieten vechi, cu care plănuisem de ceva vreme o întâlnire faţă în faţă şi care, în sfârşit, s-a putut întâmpla spre mulţumirea tuturor celor care ne urmăresc în fiecare sâmbătă, la ora 10:00, la TVR2, în compania Danielei Zeca Buzura, amfitrionul emisiunii.

Portret de artist: Cleopatra Coşuleţ – designer de bijuterie contemporană

O expoziţie inedită de bijuterie de artă şi dans contemporan/performance a avut loc la Goethe Institut din Bucureşti. ’’I LIKE JEWELRY – and THE JEWELRY LIKES ME’’ a avut ca sursă de inspiraţie un artist emblematic al artei contemporane, Joseph Beuys de la a cărei naştere s-au împlinit 100 de ani. Relaţia dintre bijuteria de autor şi corpul uman s-a concretizat într-un spectacol complex ce a inclus exponatele a 5 artişti contemporani, creatori de bijuterie conceptuală.

Goethe Institut prin programele sale curente de expoziţii, aduce laolaltă artişti din România şi Germania. Aşa încât, astăzi putem vedea la galeria de artă din Calea Dorobanţi creaţia Melaniei Isverding, a lui Gisbert Stach alături de cea a artiştilor români, Ana Barbu, Teodor Siminic şi Cleopatra Coşuleţ.

Realizate din materiale neconvenţionale după un concept ce îmbină forma sculpturală şi o bijuterie conceptualistă ce nu include expres niciuna dintre valenţele clasice ale acesteia ce fac referire la valoarea metalelor sau a pietrelor folosite, bijuteriile expuse se remarcă prin mesajul lor.

Cleopatra Coşuleţ a început prin pasiunea de a purta bijuterii. Spirit ludic şi creativ ea a făcut şi pasul următor şi a studiat la Şcoala de Bijuterie contemporană ’’Assamblage’’ din Bucureşti, apoi la Institutul ’’Krama’’ din Atena. Aşa a început aventura designului şi a unor colecţii cu totul surprinzătoare. Fiecare piesă este expresia concretă a unui gând trecător, un haiku poetic ce i-a formă din materiale mai puţin obişnuite: sârmă, răşină şi alamă, pictate sau înnobilate cu foiţă de aur, mărgele şi fire, care, puse laolaltă, stârnesc imaginaţia şi dau un aspect atât de particular celor care o poartă.

Broşe, inele, brăţări, podoabe de cap, dar şi buchete de flori, cercei şi, câte şi mai câte, se pot crea din materiale sustenabile. Bijuteria de autor este o creaţie unicat, un obiect singular atât pentru artist cât şi pentru cel căruia i se potriveşte.

Colecţia ’’Incipit’’ expusă la Goethe Institut, face aluzie la ciclul naşterii şi morţii. Inele şi broşe sub formă de cocon ce se concentrează sau se desfac sub forme dictate de starea de spirit exprimă pe deplin această filozofie a renaşterii perpetue.

Aşadar, bijuteria contemporană este considerată o formă de expresie artistică în care corpul devine atât un suport cât şi un vehicul. Podoabele au o valoare emoţională şi estetică, se identifică cu personalitatea celor care le poartă. Întocmai ca un parfum bun, ele construiesc individualitatea unei imagini, îmbogăţesc o experienţă senzorială unică într-un mod cu totul surprinzător.

Recomandarea de lectură: Adriana Babeţi a venit cu una dintre cele mai recente reeditări, a şasea mai exact, a volumului ’’Femeia în roşu’’ scris împreună cu regretatul Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş, publicat la Editura Polirom. ’’… este considerată o carte de vârf a valului celui mai recent de literatură română, un roman postmodern. Un etalon al romanului românesc’’ scria criticul literar Ion Bogdan Lefter.

Cartea a fost predată Editurii Militare în 1988. Manuscrisul, desi aprobat iniţial, a fost retras din tipografie, cu interdicţia de a fi publicat. El a fost editat pentru prima oară în 1990 de Editura Cartea Românească. A fost premiat în 1991 de Uniunea Scriitorilor cu Premiul pentru proză. A fost reeditat în două ediţii (1997 şi 1998) de Editura ALL. În 1996 1997 a fost ecranizat de regizorul Mircea Veroiu, iar în 1998 a fost dramatizat de Cătălina Buzoianu şi jucat pe scena Teatrului Naţional din Timişoara. Din anul 2000, a intrat ca obiect de studiu în manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a X a al Editurii Humanitas. (Sursa: Editura Polirom)

