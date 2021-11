SBS anunță încă trei concurenți la Australia Decides Gold Coast 2022

Artistul de avangardă Sheldon Riley, grupul de fete G-Nat!on și carismaticul star pop Andrew Lambrou vor participa la Eurovision Australia Decides Gold Coast 2022, au anunțat SBS și Blink TV.

Participanții vor interpreta cântece originale care nu au fost încă lansate.

Iată ce a declarat Sheldon Riley, finalist al The Voice Australia în 2018:

„A fost mereu o provocare trezirea la 5 dimineața, în fiecare an, pentru a urmări din Australia (Eurovision Song Contest). Îndrăznesc să visez mereu - în moda și muzica mea aduc, de fiecare dată acel pic din magia Eurovision. Sunt atât de mândru de artistul care sunt astăzi, purtând masca mea de cristal în atâtea părți ale lumii! Ar fi o onoare să reprezint Australia și să-mi aduc strălucirea în Europa! După toți acești ani în care am visat și creat artistul care sunt astăzi. Totul prinde viață într-o manieră epică, live, pe scenă!”

G-Nat!on, trupa din Adelaide, a ajuns anul acesta în finala The Voice Australia sub îndrumarea Ritei Ora

„Suntem foarte onorate să fim primul grup de fete care va cânta la Eurovision – Australia decide! Este atât de provocator să faci parte din creativitatea, inspirația și diversitatea pe care Eurovision le aduce în fiecare an și abia așteptăm să ne aducem cântecul la viață pe scena națională. Plin de armonii puternice și coregrafii originale, cântecul nostru este o explozie dance-pop pentru a oferi cea mai bună experiență de spectacol live. Sperăm ca performanța noastră să îi inspire și pe alți tineri să fie puternici și încrezători în ei înșiși. Ne vedem pe Gold Coast!”

Muzicianul Andrew Lambrou este cîntăreț și compozitor din Sydney:

„Sunt atât de încântat să fac parte din spectacolul Eurovision – Australia Decide 2022! Am crescut uitându-mă la el împreună cu familia mea, admirând și văzând cum își etalază artiștii talentele, iar a fi parte din acest spectacol este ca un vis devenit realitate. Sunt atât de încântat să arăt Australiei talentul meu! Și, poate, să și reprezint țara mea în acest concurs uimitor de cântece - este cel mai încurajator gând pentru mine.”

Sheldon, Andrew and G-Nat!on se alătură celor trei participanți deja cunoscuți: artistul de mare putere PAULINI, artistul multimedia Jaguar Jonze și reprezentantul Australiei la Eurovision Song Contest 2017, Isaiah Firebrace, care va cânta în duet cu un artist australian care va fi făcut cunosut în curând. Sunt mai multe nume care urmează să fie anunțate, inclusiv numele celui care va cânta I Won’t Need To Dream, scris de Jude York.

Eurovision – Australia Decidese va desfășura la Centrul de Convenții și Expoziții Gold Coast, vineri, 25 și sâmbătă, 26 februarie 2022. Câștigătorul va reprezenta Australia la Eurovision Song Contest 2022 la Torino, Italia.