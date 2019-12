Saviana Stănescu: "După 30 de ani schimbarea ar fi trebuit să se vadă în oameni"

Sâmbătă, de la ora 10:00, telespectatorii TVR 2 o vor cunoaşte pe Saviana Stănescu – scriitoare româno–americană, profesor de scriere dramatică şi teatru contemporan, poet, dramaturg şi jurnalist.

Invitata Danielei Zeca Buzura se află în România pentru a monta o piesă nouă, parte a proiectului teatral din cadrul Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti #6, cu tema "Revoluţia mea".

Se împlinesc anul acesta 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Într-un fel sau altul, oamenii de artă simt nevoia să se exprime faţă de istoria contemporană a României. Este şi cazul Savianei Stănescu care a emigrat în America dar care se simte în continuare legată de locul de baştină.

Este o personalitate creatoare angajată, care participă activ la viaţa comunităţii, fie aici, fie în Statele Unite. Încă din studenţie şi-a conturat acest profil, înscriindu-se în Cenaclul Universitas, condus de profesorul şi scriitorul Mircea Martin. După căderea comunismului în România, a devenit jurnalist. A hotărât să plece din ţară şi s-a stabilit la New York.

În prezent este dramaturg - rezident în cadrul Women’s Project şi scriitor - rezident al al companiei East Coast Artists. Predă cursuri de artă dramatică în cadrul Departamentului Dramă al Tisch School of the Arts, la Universitatea New York. Este autor dramatic şi poet.

Dintre piesele sale, care s-au jucat pe diferite scene din ţară şi din străinătate amintim: ’’Infanta. Mod de întrebuinţare’’, în regia lui Radu Afrim la Teatrul Ariel din Târgu Mureş; ’’Black Milk’’, tot în regia lui Radu Afrim; ’’Apocalipsa gonflabilă’’ distinsă cu Premiul Uniter pentru cea mai buna piesă în anul 2000; ’’I-Migrant’’ la New York; ’’Suspendida ’’, montată la Teatrul Ontological, New York; ’’Waxing West’’, premiată în 2007, cu New York Innovative Theatre Award for Outstanding Full-length Script; ’’YokastaS Redux’’, regia Richard Schechner; ’’Lenin's Shoe’’, regia Daniella Topol, Teatrul Lark, New York; ’’Aliens with Extraordinary Skills’’, regia Tea Alagic, Teatrul Julia Miles, New York.

Cu aceiaşi sensibilitate scrie poezie: ’’Amor pe Sârmă Ghimpată’’, 1994; ’’Sfaturi pentru gospodine şi muze’’, 1996; ’’Proscrisa’’ un poem scenic, 1997 reeditată sub forma unui volum cu acelaşi titlu apărut în 2010.

Acum este la Bucureşti pentru a monta o piesă nouă, parte a unui proiect teatral mai amplu în cadrul Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti #6, cu tema ‘’Revoluţia mea’’, curatoriată de criticul de teatru Cristina Modreanu.

Saviana Stănescu a pus în scenă ’’Proiectul Revoluţia’’, ca autoare în rezidenţă a Muzeului Naţional al Literaturii Române. Iar prima etapă a acestuia a constat în colectarea poveştilor actorilor din generaţii diferite despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989 şi dramatizarea lor prin intermediul unui atelier de teatru. Actorii cu care a lucrat Saviana Stănescu sunt Ioana Pavelescu, Ioana Flora, Ioana Bugarin şi Nicholas Caţianis jr.

"Am vizionat această piesă şi am hotărât s-o invităm pe autoarea ei să fie campionul acestei dimineţi la Mic Dejun. Sâmbăta de la 10:00 la TVR2 şi duminica, de la ora 9:00, la TVR3", spune producătoarea Ileana Ploscaru Panait.