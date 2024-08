Săptămâna Haferland sau farmecul celui mai îndrăgit festival al sașilor transilvăneni

„Istorie, tradiție și cultură. Ieri și azi în Haferland” - tema aleasă pentru ediția a 12-a a festivalului cultural și etnologic al comunităților săsești din Transilvania - a însemnat o experiență imersivă în viața, tradițiile și cultura sașilor transilvăneni. Lăsaţi-vă cuprinşi de spiritul Haferland şi ajungeţi o măcar dată în inima Transilvaniei! Veţi reveni cu siguranţă.

Cine oare nu a auzit de Viscri, celebrul sat din centrul ţării, mai ales după ce Regele Charles l-a ales drept reşedinţă pentru vizitele sale în România... sau de Saschiz, Criţ, Meşendorf, localităţile unde întâlnim comunităţile săseşti din inima Transilvaniei. Locurile pline de farmec, unde prezența sașilor este atestată de circa opt secole, reprezintă leagănul culturii rurale săsești din Transilvania, a cărei moștenire cuprinde un bogat patrimoniu etnografic și arhitectonic, precum casele tradiționale săsești sau ansamblurile bisericilor fortificate din Saschiz și Viscri, acestea din urmă parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Viața rurală are ritmul său mai lent și o legătură profundă cu natura. Fără îndoială, mulţi dintre noi ne dorim să trăim o astfel de experienţă – să petrecem măcar câteva zile într-un peisaj idilic, cu multă linişte, în compania unor oameni primitori, cu bucate alese, preparate în zonă, după reţete străvechi. De peste 12 ani, în luna august, saşii din Transilvania ne aşteaptă să trăim şi simţim spiritul Săptămânii Haferland. Să aflăm mai multe despre acest festival şi atmosfera cu care ne învăluie dacă alegem să participăm.

Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri sunt localităţile transilvănene care au găzduit, între 8 şi 11 august, cea de-a XII-a ediție a Săptămânii Haferland, cel mai iubit festival cultural și etnologic al comunităților săsești din Transilvania. Pe lângă toate evenimentele culturale ce au împânzit Ţara Ovăzului în această perioadă, ediţia din acest an a fost marcată de o aniversare de importanță majoră pentru istoria sașilor transilvăneni: împlinirea a 700 de ani de la prima atestare documentară a Cetății Rupea, una dintre cele mai frumoase și mai mari fortificații medievale din Transilvania.

Mii de vizitatori din România şi din străinătate s-au bucurat de manifestările prilejuite de evenimentul desfășurat sub înaltul patronaj al Alteței Sale Serenissime Prințul Philipp von und zu Liechtenstein, membru al Casei Princiare aflate la conducerea acestui stat de peste 200 de ani. De asemenea, Săptămâna Haferland s-a desfăşurat, în premieră, sub auspiciile Familiei Regale a României.

Tot în premieră, festivalul a încheiat un parteneriat cu fundația The Duke of Edinburgh’s International Award România, o organizație ce desfăşoară un program global destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 24 ani. Patronat la nivel global de ASR Ducele de Edinburgh și la nivel național de Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Române, programul își derulează activitatea în România de peste 10 ani. Prin dezvoltarea abilităților transferabile, creșterea nivelului de fitness, cultivarea sentimentului de aventură și voluntariat în comunitatea lor, programul îi ajută pe tineri să crească și să exceleze.

Michael Schmidt, președintele Fundației M&V Schmidt, alături de Veronica Schmidt, vicepreședintele fundației, Andrew Noble, fost Ambasador al Marii Britanii, reprezentatul Consiliului Director al Fundatiei și Dr. Daniel Zikeli, Episcop-vicar al Bisericii Evanghelice C.A. România, au fost invitații moderatoarei Mihaela Crăciun, într-o „Ediţie specială” difuzată de TVR INFO şi TVR Cluj chiar în perioada desfăşurării festivalului. Transmisă din Criț, ediția a urmărit tematica de anul acesta a Săptămânii Haferland - „Istorie, tradiție și cultură. Ieri și azi în Haferland”.

La ediția din 2024 a festivalului au participat peste 10.000 de vizitatori din România, dar și din țări precum Germania, Austria, Regatul Unit al Marii Britanii sau Statele Unite ale Americii. Organizatorii au pregătit evenimente speciale pentru oaspeții de toate vârstele veniţi în ţinutul dintre Braşov şi Sighişoara, astfel încât toți participanții să se simtă, pentru cele patru zile de festival, parte a comunității sașilor – cu vizite la bisericile fortificate și în gospodăriile tradiționale săsești, cu concerte și baluri cu muzică tradițională săsească, concerte de orgă, spectacole de dans popular, proiecții de film, conferințe cu public, expoziții de meșteșuguri și costume populare, ateliere pentru copii și adulți, tururi ghidate, vizite la fermele și în gospodăriile localnicilor, degustări de produse bio și multe altele. La toate evenimentele din cadrul festivalului accesul a fost gratuit.

Săptămâna Haferland a oferit ocazia unică de a lua contact pe viu cu civilizația rurală a sașilor din Transilvania, care se mai păstrează în prezent în zona satelor aflate între Sibiu, Brașov și Sighișoara. Dacă în aceste orașe prezența sașilor este azi mai puțin vizibilă din cauza emigrației și a modernizării urbane, în sate precum Criț, Viscri, Rupea sau Homorod și altele supraviețuiește o comunitate vie, cu sași care păstrează vechile tradiții. Regiunea Haferland și-a păstrat astfel nealterat caracterul rural, atrăgând în fiecare an mii de turiști care vin să viziteze și să se cazeze în gospodării tradiționale săsești.

„M-am născut aici acum 64 de ani și sigur că, de fiecare dată când vin acasă, am emoții. Ani de zile am trecut pe drumul național spre Sighișoara, Târgu Mureș, Cluj și nu am îndrăznit să intru. Țin minte casa părintească, așa cum am părăsit-o în 1981. Dar, când am aflat că Peter Maffay (n.n. artistul german de origine română, un superstar în rockul german) și-a cumpărat casa parohială din satul Roadeș, care este foarte aproape de Criț, am zis de ce să nu vreau şi eu acelaşi lucru. Am vizitat Biserica Evanghelică, am întrebat dacă nu este posibil să cumpăr și eu casa parohială din satul meu natal și am primit un răspuns pozitiv. S-a făcut o evaluare. Fără să negociez, am plătit ce mi s-a cerut și astfel s-a născut ideea să fiu activ aici, în satul meu. Se întâmpla în 2011-2012, 2014. S-au făcut împlinit 10 ani de zile şi sărbătorim jubileul chiar în ziua începerii Haferland-ului în 2014, când am şi terminat Casa Parohială. Sunt foarte bucuros că ideea pe care am avut-o împreună cu Peter a ajuns deja la a 12-a ediție”, a mărturisit Michael Schmidt, președintele Fundației M&V Schmidt, în dialogul cu Mihaela Crăciun.

„Acest loc îmi reamintește clar de ceea ce înseamnă pământul sub picioare și felul în care am fost crescuți, astfel încât să încercăm să ne aducem un aport acolo unde călcăm. Pentru mine, Haferland și cu atât mai mult Crițul reprezintă casa mea, pentru că pornește de la o dedicație pentru soțul meu și pentru familia lui. Un loc în care am încercat să mențin valorile familiei și ale casei părintești pentru copiii noștri, care mi-aș dori să revină aici. Aș vrea să nu uite cât de frumoasă este povestea locului și a bunicilor lor, precum și a celor din Republica Moldova. Pasiunea pentru designul interior și pentru decorațiuni flori natură cred că a fost platforma ideală care m-a ajutat să nu vreau să plec de aici și perioade destul de îndelungate am putut să cutreier acest sat și altele pentru a mă inspira, pentru a învăța cum trebuie să arate o casă săsească sau cum arăta ea, pentru a-i bucura pe bunici când vor ajunge aici. De aici am început cu renovarea casei părintești și a Casei Kraus - o casă pentru cei care vor să cunoască aceste locuri și în care să se simtă ca la sași”, ne-a povestit Veronica Smith în aceeaşi ediţie specială moderată de Mihaela Crăciun.

Ce reprezintă pentru Dr. Daniel Zikeli, episcop-vicar al Bisericii Evanghelice C.A. România pământul Haferland-ului? „Practic, toată zona aceasta o identific cu copilăria și cu tinerețea mea. Aici sunt rădăcinile mele, meleagurile mele. Știți foarte bine că psihologii spun că, din când în când, ar trebui să ne întoarcem în ţinuturile natale, oriunde am fi, pentru a face aceste ținuturi să vibreze, ca să vibreze această veșnicie, această emoție în interiorul nostru”.

Iar povestea aceasta, a locurilor natale nu trebuie lăstă să se stingă, ci dusă mai departe, consideră Dr. Daniel Zikeli: „Generațiile următoare, copiii și tinerii sunt foarte legaţi, foarte dependenți de multe aspecte digitale și tehnologice. Trebuie să vadă, să înţeleagă că viața și trăirea, și inima înseamnă cu mult mai mult decât conectarea la un anumit sistem tehnologic. Înseamnă a fi aici și unde se întâmplă aceste obiceiuri și aceste tradiții, pentru că este o moștenire care trebuie dată mai departe. Altfel se va bloca la un moment dat, se vor pierde toate aceste tradiţii și ar fi păcat”.

La ediţia de anul trecut a Săptămânii Haferland, Andrew Noble, fost ambasador al Marii Britanii, reprezentatul Consiliului Director al Fundaţiei spunea că, dacă nu ar fi existat, săptămâna Haferland ar fi trebuit inventată! În ediţia specială de la TVR INFO şi TVR Cluj, Andrew Noble a fost invitat de Mihaela Crăciun să explice de ce: „Pentru că este un mix al vieții moderne cu obiceiurile din trecut. Pentru mine, acest pământ, la început, a fost un pământ foarte greu. Am venit pentru prima oară în anii ´80, România era comunistă, nu avem voie din partea noastră, nici din partea românească să vorbim cu cei care locuiau la Criţ. Când am venit la Haferland pentru prima oară, în 2019, aproape am crezut că am intrat într-un fel de rai pe Pământ! Pentru că, în comparație cu teama și pericolul care existau în trecutul meu în această regiune, devenise într-adevăr un loc unde m-am simțit acasă. Am fost primiți cu căldură. Și din 2019, în fiecare an, cu fiecare ediție, ne-am simțit şi mai bine! Iar acum, nu numai fiind în România, dar în mod special, mă simt acasă aici!”, a mărturisit fostul ambasador al Marii Britanii în România.

„Nu sunt sută la sută sigur că am iubit România în anii ´80... dar am fost foarte fericit să revin în 2018. Am ales să revin pentru că, din experiențele din 2019, diversitatea care se găsea aici era în pericol. În 2000, cetățile și bisericile fortificate erau în pericol mare, ba chiar și casele din aceste sate, iar faptul că au fost păstrate pentru viitor demonstrează și această istorie bogată! Și s-ar putea să ne gândim că Rupea este un mic oraș în mijlocul Transilvaniei, dar știți că, în germană, Transilvania este Siebenburgen, iar Rupea este unul din aceste 7 orașe. Deci când un german sau un austriac sau un elvețian vorbește despre Transilvania, Rupea este și ea în cadru. Prin urmare, această istorie adâncă a României e ceva pe care trebuie să-l prețuim într-adevăr!”, a subliniat Andrew Noble.

Casa Princiară de Liechtenstein, alături de Haferland pentru al doilea an consecutiv

Apropierea dintre Casa Princiară von und zu Liechtenstein și țara noastră datează de la ediția precedentă a festivalului. În anul 2023, Săptămâna Haferland a avut loc sub înaltul patronaj al Prințului și Prințesei Alexander von und zu Liechtenstein, care au fost de altfel prezenți la concertul și ceremonia de final a festivalului, desfășurate la Criț. Prințul Alexander este fiul Prințului Philipp.

„Suntem profund onorați să avem din nou alături de noi Casa Princiară de Liechtenstein”, a declarat dl Michael Schmidt, președintele Fundației M&V Schmidt, co-organizatoare a festivalului. „Generozitatea Altețelor Sale Serenissime Prințul Philipp, Prințul și Prințesa Alexander von und zu Liechtenstein ne demonstrează cât de prețioasă este această moștenire unică a sașilor transilvăneni, un miracol al supraviețuirii unei culturi rurale de expresie germană la granița de est a Europei Centrale. Ne onorează, în egală măsură, bunăvoința Familiei Regale a României, sub auspiciile căreia se desfășoară în acest an Săptămâna Haferland, de a ne oferi prețiosul său sprijin, de o mare forță simbolică, în efortul nostru comun de a revitaliza această regiune.”

„Această apropiere dintre Casa Princiară de Liechtenstein și România a început, cum se întâmplă în multe povești frumoase, cu o întâlnire întâmplătoare pe care am avut-o cu Prințesa Astrid von und zu Liechtenstein, soția Prințului Alexander”, a declarat dna Veronica Schmidt, co-fondator și vicepreședinte al Fundației M&V Schmidt. „Am avut astfel șansa nesperată de a-i prezenta Prințesei Astrid una dintre regiunile cele mai frumoase și mai autentice ale Transilvaniei și am fost onorată că Alteța Sa Serenissimă a acceptat să se implice în efortul de revitalizare a zonei. Sunt încântată că am putut juca un rol în această minunată poveste, în care își dau mâna generozitatea, noblețea, preocuparea pentru păstrarea moștenirii culturale și grija față de oamenii din Haferland.”

Fundația Duke of Edinburgh’s International Award, un nou partener al festivalului

Tot în premieră, festivalul a încheiat un parteneriat cu fundația The Duke of Edinburgh’s International Award România, o organizație care livrează un program global destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 24 ani. Patronat la nivel global de ASR Ducele de Edinburgh și la nivel național de Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Române, programul își derulează activitatea în România de peste 10 ani. Prin dezvoltarea abilităților transferabile, creșterea nivelului de fitness, cultivarea sentimentului de aventură și voluntariat în comunitatea lor, programul Award îi ajută pe tineri să crească și să exceleze.

Până astăzi, programul The Duke of Edinburgh’s International Award a implicat peste 12.000 de tineri și peste 3.000 de adulți voluntari, parteneri și operatori, care sunt în armonie cu interesele și provocările cu care tinerii de astăzi se confruntă, inclusiv școli, universități, cluburi sportive, organizații de tineret, centre de plasament și instituții de reeducare pentru tineri. La finalul participării lor în program, tinerii participă la o ceremonie publică de recunoaștere și primesc acreditare pentru activitățile de educație nonformală pe care le parcurg.

Haferland sau Ţara Ovăzului - Ce atrage aici, în această zonă a Transilvaniei?

Tot fostul ambasador al Marii Britanii în România, Andrew Noble, punctează: „Deschiderea, căldura oamenilor, frumusețea țării, faptul că aici se întâmplă diverse aspecte ale vieții europene, pentru că România nu este o mică țară care nu are contacte, România este, de fapt, în centrul Europei și toate tendințele vin de peste tot aici, este o parte importantă istorică a României și cred că toți cei care vin aici să cumpere o casă sau care doar vin în fiecare an găsesc ceva de acasă aici. De aceea și aici este acasă. Dacă îmi dați voie, aș dori să adaug ceva la ceea ce a spus prietenul meu, Daniel, despre muzica în bisericile noastre. Eu sunt anglican, nu luteran, dar abia la Homorod a fost o discuție cu sașii care au revenit și s-a întrebat lumea de ce muzică... Am fost de acord cu muzica, pentru că, mai ales când cânţi cu vocea aproape înseamnă deschiderea inimii. Putem vorbi la un nivel fără cuvinte, în afara cuvintelor pe care le folosim să facem muzică, prin urmare, orga și, aceste biserici sunt de asemenea, foarte importante”.

Atmosfera şi spiritul Săptămânii Haferland au fost surprinse şi de Redacţia Germană a Televiziunii Române în materiale filmate pe care le vom urmări în emisiunea „Aczente”, la TVR 1, în primele ediţii ale lunii septembrie (joia, de la ora 15.00).

Săptămâna Haferland este un eveniment inițiat și organizat de Fundația M&V Schmidt și de Fundația Tabaluga / Peter Maffay Stiftung, organizații fondate de muzicianul german de origine română Peter Maffay.

Cea de-a XII-a ediție a Săptămânii Haferland a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, CEC Bank, Hochland, Fundația Bosch România, Rompetrol, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus, partener media KISS FM.

Co-organizatorii festivalului, Fundația M&V Schmidt, Fundația Tabaluga / Peter Maffay Stiftung, Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, Asociația Sașilor Transilvăneni din Germania, Biserica Evanghelică C.A. din România, prin Consistoriile districtuale ale Bisericii Evanghelice C.A. Brașov și Sighișoara, sunt sprijiniți de partenerii locali: Fundația Mihai Eminescu Trust, Fundația ADEPT Transilvania, Asociația Nowero, Primăria Rupea, Asociația Descoperă Archita, Primăria Vânători (jud. Mureș), Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz și Primăria Bunești (jud. Brașov).

Ca în fiecare an, festivalul Săptămâna Haferland s-a bucurat și de susținerea unui important partener german, Centrul Cultural al Sașilor Transilvăneni din Bavaria, organizație susținută de Guvernul Bavarez.