Salvador Sobral: „Am spus niște prostii după ce am câștigat Eurovision”

Deține recordul pentru cele mai multe puncte obținute vreodată la Eurovision. Cu toate acestea, câștigătorul Portugaliei din 2017, Salvador Sobral, a stârnit controverse cu comentariile sale chiar din momentul în care a primit celebrul trofeu de sticlă.

Totuși, cântărețul „Amar pelos dois” s-a mai calmat de la victoria obținută în Ucraina. Acum, într-un interviu acordat cotidianului german Augsburger Allgemeine, Salvador recunoaște că a spus niște „prostii” de-a lungul anilor și etichetează unele dintre comentariile sale referitoare la Eurovision drept „prostii”.

După cum a mai recunoscut, inclusiv în ianuarie 2020, interpretul de jazz este foarte recunoscător pentru câștigarea concursului și pentru impulsul pe care această victorie i l-a dat în carieră. „Chiar dacă am spus niște prostii după ce am câștigat ESC”, a adăugat.

Sobral menționează mai întâi discursul său după victorie. Atunci a spus: „Trăim într-o lume a muzicii fast-food. Aceasta este o victorie pentru muzică.” El a mai spus presei germane: „Chiar și după ceremonia de premiere de la Kiev, a trebuit să scap de faptul că trăim într-o lume plină de muzică fast-food fără conținut. Mulți oameni m-au înțeles greșit au crezut despre mine că sunt un snob arogant ”.

De asemenea, amintește de apariția sa din 2019 la talk-show-ul norvegiano-suedez Skavlan. Apoi a criticat Eurovision, descriindu-și participarea la concursul de cântece drept „prostituția” sa. Acum simte altfel. „Mai târziu, într-un talk-show, am zis că am greșit când am zis că ESC era prostituția mea personală. Nu ar fi trebuit să spun acest lucru. Am vrut să fiu amuzant și puțin rebel. Astăzi știu cât de important a fost acest lucru, pentru țara mea, dar și pentru Europa. De exemplu, când mergi în Islanda și auzi oameni cântând „Amar pelos dois” în portugheză, asta te emoționează foarte mult ”.

Sobral concluzionează că „întotdeauna mi-a plăcut muzica care te mișcă, care vine din adâncul inimii. Nu muzica artificială și afacerea. Cu toate acestea, îmi place ideea unificatoare a ESC ”.

Salvador Sobral a mai adăugat că Eurovision este acum istorie pentru el.

Mulți câștigători ai Eurovision continuă să apară în concurs la câțiva ani după victorie. Într-un interviu din mai cu BBC, Salvador a spus că Eurovision face parte din trecutul său. „Cred că istoria mea cu Eurovision s-a încheiat atunci (în 2017/2018). Acum trebuie să merg pe drumul meu și să am alte obiective.” Cu toate acestea, „dacă ești fidel artei tale și ești sincer, cred că este o platformă excelentă pentru ca oamenii să te cunoască în toată Europa și în lume”.

În timp ce Eurovision rămâne în trecut și viitorul său rămâne neexplorat, prezentul lui Salvador se referă la noul său album bpm. LP-ul conține 13 piese de jazz, inclusiv single-ul recent „Sangue so meu sangue”. Deși majoritatea pieselor sunt în portugheză, există și două melodii în limba engleză.