Söngvakeppnin nu va a avea loc în 2021

În Islanda nu se va mai desfășura Söngvakeppnin, pentru a selecta piesa Eurovision 2021, a lui Daði og Gagnamagnið, scrie wiwibloggs.

Totuși, știrea așteptată de numeroșii fani, că Daði og Gagnamagnið va reprezenta Islanda la Eurovision 2021, a fost anunțată de chiar liderul grupului. În numeroase ocazii, Daði a declarat că ar fi fericit să meargă la Eurovision 2021, dacă este preferat în urma selecției naționale, Söngvakeppnin. Dar iață că Söngvakeppnin, în 2021, nu se va ține. Concursul național va lua o pauză de un an. Totuși, Daði og Gagnamagnið vor participa la Eurovision 2021.

Așadar, în 2021, în Islanda nu vor mai exista preselecții, liste cu componența membrilor din juriu și nici votul publicului.

„Am câteva idei despre melodie, dar nu am ajuns la varianta ei definitivă. Deja știu cum va fi videoclipul și am câteva puncte cheie despre ce se petrece pe scenă. Voi compune melodia în jurul acestor momente esențiale.” (“Think About Things”) „Eurovisionul este ceva special. Iar acesta va fi un cântec fericit, asta este destul de clar! ”

Ca atare, formatul Söngvakeppnin este redundant pentru 2021. Comentând decizia, radiodifuzorul RUV spune: „Prin urmare, este clar că anul viitor nu va exista Söngvakeppnin. Competiția a fost unul dintre cele mai mari evenimente TV din țară, din ultimii ani, dar Skarphéðinn le cere fanilor competiției să nu intre în panică. „Bineînțeles că vom avea un program muzical puternic în februarie și martie, în perioada în care Söngvakeppnin ar fi avut loc și acel program va fi într-o oarecare măsură legat de Söngvakeppnin și Eurovision”, spune el. Pregătirile au început deja pentru un program de succes în care muzica și divertismentul vor fi esențiale ”. Mai multe detalii despre acest nou program încă nu au fost dezvăluite.

Selecții interne ale Islandei:

Pentru mulți, Söngvakeppnin reprezintă o dată permanentă pe calendarul Eurovision. Și, deși acest lucru este în mare parte adevărat, nu este pentru prima dată când Islanda a luat o pauză de la formatul Eurovision și a optat pentru un concurs intern.

Timp de cinci ani, între 1995 și 1999, țara a avut o competiție internă. În această perioadă, Islanda a trimis artișți precum Paul Oscar, cu „Minn hinsti dans” a lui și „Selma, cu „All Out Of Luck”. Traseul intern a fost reluat în 2004 și 2005.