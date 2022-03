Rugby în direct la TVR 1: România – Georgia, de pe Stadionul Arcul de Triumf

În drumul spre Cupa Mondială din 2023, publicul îi va putea susţine în număr mare din tribunele Stadionului Național de Rugby Arcul de Triumf. Stejarii joacă sâmbătă, 12 martie, ora 17.30, al patrulea meci din Rugby Europe Championship.

Naționala de rugby a României întâlneşte sâmbătă, 12 martie 2022, în cel de-al patrulea meci din Rugby Europe Championship, reprezentativa Georgiei. Partida va avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17.30 şi va fi transmisă în direct de TVR 1. Meciul, care face parte și din campania de calificare la Cupa Mondială din Franța, va fi precedat şi urmat de „Studio Rugby Europe Championship 2022”, moderat de Costin Deşliu.

35 de jucători, 20 înaintași și 15 treisferturi, au fost incluşi în lotul României pentru această partidă. Față de echipa care a pregătit meciul cu Spania, nu se regăsesc Alexandru Țăruș – accidentat, Alexandru Savin, care a rămas la echipa de club, Marius Antonescu, neconvocat pentru acest meci. De asemenea, Taylor Gontineac, aflat pe lista de selecție, e indisponibil, fiind accidentat. În schimb, au revenit în echipa Stejarilor Andrei Ursache, căpitanul echipei Carcassonne, Constantin Pristaviță și, în premieră, a fost convocat pilierul moldovean de la Stade Aurillacois, Gheorghe Gajion.

Revenit la lot după trei ani, veteranul Andrei Ursache (38 de ani), a explicat ce înseamnă pentru el să joace pentru România: „Cânt imnul României, e inima mea aici. Sunt onorat să ajut echipa națională cu ce pot și cu resursele care mi-au mai rămas. Colegii sunt tineri, în putere, cu calități, cu tot ce trebuie pentru rugbyul românesc” – Andrei Ursache, jucător Naționala de rugby a României.

Gheorghe Gajion a venit să pună umărul la calificarea României la Cupa Mondială din 2023

Pentru acest meci, România s-a întărit cu un jucător cu mare experiență din Republica Moldova. Pilierul Gheorghe Gajion are 29 de ani, joacă la formația franceză Stade Aurillacois, și a aflat la finalul săptămânii trecute că a primit drept de joc pentru Stejari.

„Nici nu m-am gândit că pot juca pentru România. Dar atunci când am avut discuția, am acceptat-o. Vineri sau sâmbătă dimineața am primit vestea că toate actele sunt gata. Doar mi-am făcut valiza și-am plecat spre România”, a declarat Gheorghe Gajion, jucător aflat la prima convocare la Naționala de rugby a României.

Andre Gorin: „Publicul ne dă aripi”

Jucător cu o mare experiență, Andre Gorin știe că victoria într-un meci atât de important nu poate fi obținută fără ajutorul publicului: „Publicul ne dă aripi. Ne încurajează. Să ne aducem aminte de meciul cu Portugalia, eram conduși, dar publicul ne-a ajutat, ne-a susținut până în ultima clipă” – Andre Gorin, jucător Naționala de rugby a României.

Iar antrenorul Andy Robinson a dezvăluit cum a reușit să-i facă pe jucătorii săi să treacă peste înfrângerea cu Spania, din ultima etapă, scor 21-38. „Când pierzi un meci, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, cel mai important lucru e să ai încredere în tine. Până la urmă am câștigat cinci meciuri și ne-am împiedicat puțin săptămâna trecută... asta e!” – Andy Robinson, selecționer Naționala de rugby a României.

Echipele care termină pe primele două locuri edițiile Europe Rugby Champioship 2021 și 2022, cumulat, urmează să se califice direct la Cupa Mondială din Franța, iar cea de pe locul trei va juca în recalificări.

Meciurile disputate de Naţionala României în Europe Rugby Championship 2022 s-au încheiat astfel: Rusia – România: 34-25, România – Portugalia: 37-27 şi Spania – România: 38-21.

Din lotul României pentru meciul cu Georgia fac parte:

Pilieri: Alexandru Gordaș (CS Dinamo), Andrei Ursache (Carcassonne), Vasile Balan (CSA Steaua), Costel Burțilă (RCHCC), Dorin Tică (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Aurillac), Constantin Pristăvița (CSM Știința Baia Mare)

Taloneri: Florin Bărdașu (CSA Steaua), Tudor Butnariu (CSA Steaua), Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare)

Linia a II-a: Andrei Toader (CS Dinamo), Marius Iftimiciuc (Perigueux), Adrian Moțoc ( Stade Aurillac), Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare)

Linia a III-a: Vlad Neculau (SCM Timișoara), Dragoș Ser (CSA Steaua), Kamil Sobota (CSA Steaua), Cristi Chirica (Sporting Club Appameen), Andre Gorin (RCHCC), Mihai Macovei (Colomiers)

Mijlocaș la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Alexandru Țiglă (CSM Știința Baia Mare)

Mijlocaș la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua)

Aripi/ Fundaș: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Marius Simionescu (CS Dinamo), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Ionel Melinte (RCHCC)

Centri: Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Vlăduț Popa (CSA Steaua), Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), Nicolas Onutu (CS Vienne), Sioeli Lama (CSA Steaua)

credit foto: Daniel Nechita (pentru rugbyromania.ro), FB Rugby Romania