Roxen – schimbare totală de look. Vezi cum arată acum artista!

Reprezentanta României la Eurovision a început pregătirile pentru competiția din 2021. Iar campioana Monica Roșu va avea o fetiță. Ce nume îi va alege fosta gimnastă? Am aflat detalii marți dimineață, în matinalul TVR 1, „Cu capu-n zori”.

Roxen pornește cu forțe proaspete spre ediția din 2021 a celui mai important concurs muzical, Eurovision. Artista va reprezenta țara noastră cu o nouă piesă, pentru care se lucrează deja, după cum a dezvăluit Roxen în această dimineață la „Cu capu-n zori”.

„Am început să lucrăm și sunt foarte încântată de ce-mi aud urechile. Avem o echipă foarte mare. Eu am fost într-o mică vacanță, dar am avut colegi care au lucrat în acest timp. Am ascultat piesele și abia aștept să le înregistrez!”, a povestit artista, entuziasmată.

Recent întoarsă dintr-o vacanță de două săptămâni la Paris, Roxen i-a surprins pe Liza și pe Fere cu un nou look, cu părul proaspăt tuns și vopsit. Vezi aici cum arată acum Roxen:

Lista scurtă de posibile nume pentru fetița unei campioane

Dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, Monica Roșu se pregătește acum de proba cea mai importantă a vieții: va deveni mămică. Fosta sportivă este însărcinată în șase luni și se bucură de perioada prin care trece. În același timp, campioana este nerăbdătoare să-și țină în brațe fetița, care urmează să vină pe lume în februarie.

În ceea ce privește numele pe care îl va purta micuța, Monica mărturisește că lista este lungă și că decizia va fi, probabil, una de moment: „Încă nu ne-am hotărât, cred că o să ajungem să dăm cu banul sau să scoatem bilețele din coșuleț... Îmi place Carina, îmi place Alma, îmi place Daria, Antonia... sunt mai multe, nu am ajuns încă la ultimele trei care ajung în finală. Va trebui să dezbatem”, spune ea.

Fosta sportivă le-a povestit matinalilor de la TVR 1 că a avut o sarcină ușoară până acum, fără pofte și fără grețuri, doar cu o stare de somnolență resimțită în primul trimestru. Despre cum trăiește Monica Roșu sarcina în pandemie și când va veni momentul în care va spune „Da” în fața ofițerului stării civile vedem mai multe aici:

Cu siguranţă aţi văzut sau auzit săptămâna trecută despre intransigenta tânără, agent la Rutieră, care i-a aplicat o amendă usturătoare şoferului prins că a aruncat mucul de ţigară pe jos. În această dimineaţă, la Cu capu-n zori, Liza şi Fere ne-au făcut cunoştinţă cu Oana Pârvan, agent al Brigăzii Rutiere a Poliţiei Capitalei şi cu noul ei coleg, inspectorul Claudiu Costea. A fost prima şi singura apariţie publică a Oanei Pârvan, iar dacă vreţi să ştiţi unde o puteţi întâlni în trafic, puteţi vedea aici: