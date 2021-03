Rotterdam: „Rock the Roof”, un eveniment muzical spectaculos | VIDEO

Acoperișurile caselor din Rotterdam vor juca un rol important în perioada Marii Finale a Concursului Eurovision 2021, care are loc în data de 22 mai.

Televiziunile gazdă NPO / NOS / AVROTROS au dezvăluit detalii despre „Rock the Roof”, un spectaculos eveniment care îi are ca protagoniști pe șase câștigători legendari ai Eurovision: Lenny Kuhr (De Troubadour, 1969), Teach-In with Getty Kaspers (Ding-a-dong, 1975 ), Sandra Kim (J'aime La Vie, 1986), Helena Paparizou (My Number One, 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, 2006) și Måns Zelmerlöw (Heroes, 2015).

Ei își vor interpreta melodiile câștigătoare pe trei arene unice. Acoperișurile de pe Maassilo, Hotelul New York și muzeul Boijmans Van Beuningen Depot vor fi transformate în scene înalte, propulsând idolii Eurovision la noi înălțimi amețitoare.

Șeful emisiunii, Gerben Bakker, explică:

„Concursul Eurovision se întoarce după un an de absență. Motiv suficient pentru a trata milioane de spectatori cu spectacole unice din trei locații din mijlocul orașului. Titlul acestui mare act este „Rock the Roof” dintr-un motiv. Filmând literalmente la înălțimi mari, vrem să surprindem Europa în mod creativ și vizual. În plus, nu aș fi putut să-mi doresc un oraș mai bun decât Rotterdam. Nu va fi uitat în curând”.

Potrivit lui Bakker, toate cele 6 acte au spus imediat „da” ideii, inclusiv toți membrii unei trupe olandeze speciale:

„Pentru că acesta este al 65-lea concurs Eurovision, facem o călătorie în timp. Suntem deosebit de mândri că Teach-In se va reuni în formula originală după foarte mult timp. Fiecare spectacol va avea propria atmosferă unică”.

Cea de a 65-a editie Eurovision Song Grand Final va avea loc sâmbătă 22 mai la ora 21:00 CEST.