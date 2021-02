Roop câștigă în Lituania | VIDEO

Roop a câștigat finala Pabandom iš naujo! (Să încercăm din nou), emisiunea de selecție națională din Lituania, cu piesa „Discoteque”. Au primit cele mai multe puncte și vor reprezenta Lituania la Eurovision Song Contest 2021.

Selecția lituaniană a început cu 21 de participanți pe 16 ianuarie. După 2 manșe și o semifinală, doar aceste 6 melodii au ajuns in finala Pabandom iš naujo! (Hai sa incercam din nou):

The Roop - Discoteque

Gebrasy - Where'd You Wanna Go

Evita Cololo - Be Paslapčių

Voldemars Petersons - Never Fall For You Again

Martyna - Thank You Very Much

Titas & Benas - No

Un juriu și publicul (urmărind de acasă) au votat fiecare 50% din scorul final. Roop a primit cele mai multe voturi atât de la jurii cât și de la public și va reprezenta Lituania la Eurovision Song Contest 2021.

Despre Roop

Roop este un grup din Lituania format din membrii- Vaidotas Valiukevičius, Robertas Baranauskas și Mantas Banišauskas. Stilul lor muzical poate fi descris ca un amestec de rock, pop-rock, soft-rock, dance-rock, indie și pop.

Single-ul lor de debut, Be Mine, a fost lansat abia în 2014, dar fiecare artist a venit dintr-o lungă istorie în alte proiecte muzicale. The Roop a participat la cele mai mari festivaluri de muzică din Lituania, inclusiv Granatos Live și Karklė, Galapagai, precum și în mai multe spectacole internaționale.

Grupul a fost ales să-și reprezinte țara la Eurovision Song Contest 2020 înainte ca acesta să fie amanat din cauza pandemiei coronavirusului. Piesa lor din Eurovision 2020, numită On Fire, a doborât recorduri în streaming în Lituania și a devenit a treia melodie cea mai difuzată pe canalul YouTube de la Eurovision Song Contest din acel an.

Cea mai recentă piesă a lor Discoteque a doborât deja recordul de streaming al Lituaniei, depășind melodia lor de anul trecut.

Lituania la Concursul Eurovision

Roop va deveni cea de-a 21-a participare a Lituaniei la Concursul Eurovision. Națiunea baltică a participat pentru prima dată în 1994. Cel mai bun rezultat de până acum a venit de la LT United, care a terminat pe locul șase cu piesa lor care se numea ironic We Are The Winners. Să așteptăm și să vedem dacă The Roop va atinge și mai multă măreție pentru Lituania în 2021.

