Românii de Pretutindeni, de Ziua lor, la Bucureşti, în Festivalul Aici-Acolo

Echipa TVR Internațional a stat de vorbă, în fiecare zi a Festivalului Aici-Acolo, cu români reuniți la București de Ziua Românilor de Pretutindeni. Urmărim întâmplările emoționante surprinse în reportajul ce se difuzează la TVR Internaţional, sâmbătă, 17 iunie, de la ora 18.30.

Festivalul Aici-Acolo, desfășurat recent, la București a reunit, în cele patru zile ale sale, nu mai puţin de 400 de români, veniți din 34 de țări, din Canada până în Malaezia și din Islanda până în Iordania, precum și din țările învecinate României. Peste 80 de români au sosit din Ucraina, din Cernăuți și Transcarpatia și au povestit despre dificultățile comunităților istorice de români de peste Tisa, mai ales acum, în condiții de război. Românii din Ucraina fac eforturi tot mai mari să-și păstreze și să transmită, din generație în generație, elementele pure ale limbii și civilizației moștenite din patria-mamă. Echipa TVR Internațional a stat de vorbă, în fiecare zi a Festivalului Aici-Acolo, cu români reuniți la București de ziua lor și a surprins mai multe întâmplări emoționante. Sâmbătă, de la ora 18.30, la TVR Internaţional urmărim un amplu reportaj dedicat Zilei Românilor de Pretutindeni.

„Am luat pulsul românilor de peste granițe sosiți la București și am aflat povești personale, așa cum este şi cea a consilierului consulului onorific al României în statul american Connecticut, Doru Munteanu Angelo”, ne-a spus Mihaela Iamandei, realizator al reportajului. Tânărul și-a văzut pentru prima dată mama naturală în timpul reuniunii de la București a Românilor de Pretutindeni. Doru, care este un antreprenor de succes în America, susține demersurile consulului onorific Dana Roxana Bucin pentru înființarea în Connecticut a unui centru de expunere a unor produse românești – de la mobilă și țesături tradiționale, la vinuri, brânzeturi și alte produse care țin de gastronomia noastră, foarte apreciată în Statele Unite. „Consulatul onorific al României din Connecticut are un program dedicat în special refugiaților de origine română din Ucraina. Numai în acest stat american au ajuns, pe la granița cu Mexic, peste 90 de ucraineni cu origini românești, în special femei și copii, care au fugit din calea războiului”, a precizat consulului onorific Dana Roxana Bucin.

Dana Roxana Bucin, Consulul onorific al României în statul american Connecticut

Doru Munteanu Angelo, antreprenor

„Tot cu prilejul întâlnirilor românilor de pretutindeni de la Bucureşti, am aflat că rolul de unificator al bisericilor din comunitățile români este foarte important, iar cursurile de limbă, cultură și civilizație românească sunt tot mai necesare, în condițiile creșterii numărului copiilor români născuţi în afara granițelor țării”, a adăugat Mihaela Crăciun, director TVR Internaţional. În special în Italia, unde sunt foarte multe familii mixte, dar și în Marea Britanie, unde comunitatea de români a crescut din pandemia Covid-19, depășind un milion de români. Românii au migrat în special din țări UE, unde și-au pierdut locurile de muncă. Any Kendall, care a venit din Londra, acolo unde este conectată cu românii, dar și cu autoritățile, spune că numărul românilor înregistrați în Marea Britanie ar fi depășit deja 1.500.000 de români, iar limba română este în top 5 al celor mai vorbite limbi străine.

În Austria sunt peste 130.000 de români, foarte mulți cantonați în Viena și în jurul acesteia. Îi reunește biserica românească, ridicată în ultimii 5 ani special pentru ei. Într-un periplu prin Muzeul Satului, echipa TVR Internaţional a întâlnit-o pe soția preotului ctitor al Bisericii Coborârea Sf. Duh și Sf. Voievod Ștefan cel Mare din Viena. Diana Nuțu se ocupă de școala parohială, frecventată de peste 120 de copii. „Organizăm, la subsolul bisericii, activități educative, cursuri de limba română, dar și excursii în afara Bisericii, pentru copiii enoriașilor de origine română, care frecventează biserica noastră”, a povestit Carmen Sereș, pedagog în cadrul bisericii românești din Viena.

Din Germania, echipa TVR Internaţional a întâlnit un profesor de vioară, din comunitatea istorică de români din Manheim. Într-un un oraș de 300.000 de locuitori, dintre care 70.000 sunt români, profesorul Ionel Chiriță le predă și germanilor, dar mai ales românilor, lecții de vioară, dar nu oricum. Cursul său tipărit include zeci de duete de folclor românesc pentru viori. Tot din Germania a venit, din comunitatea de români din Nurenberg, care numără peste 40.000 de membri, Ionela Zota. Lucrează în administrația germană, chiar în cadrul organismelor care se ocupă de integrarea românilor în Germania.

„Comunitatea românilor din Elveția numără 32.000 de persoane, înregistrate oficial, iar aici ajung mai ales români calificați în meseriile lor”, a declarat și Camelia Căpraru, jurnalist la o televiziune dedicată diaspora, din Berna.

Maria Moiș, antreprenor în Franţa, reprezintă cu cinste valorile tradiționale românești în Hexagon. Colecționară de costume populare, ea a achiziționat, recent, la o licitație, la Paris, mai multe costume autentice, realizate în Țara Oașului, la începutul anilor 1900. Pe cel mai vechi, din 1901, ni-l prezintă în detaliu la TVRi, fiind îmbrăcată cu el la vizita organizată în a doua zi de Festival Aici-Acolo, la Muzeul Satului din București.

Mesajul românilor de Pretutindeni a fost unanim pentru păstrarea identității și limbii române, fiind exprimat prin diverse voci, așa cum este cea a Oanei Lianu, doctor în muzică și interpret, venită la București tot din Franța: „Avem români de aur peste tot în lume. Îmi doresc să fim uniți și să ne sprijinim, să fim mândri de valorile noastre”.

În perioada 25 – 28 mai 2023 a avut loc, la București, cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Zilei Românilor de Pretutindeni „Aici-Acolo”, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAP). Festivalul aduce împreună artiști români din ţară şi din străinătate, de „aici” şi de „acolo”, din diverse domenii de creație: artă, design, muzică, literatură, etc. Evenimentul s-a aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, iar TVR International a fost partner media al evenimentului.