Românii care scriu istorie în Europa, la „Rețeaua de idoli”

Prin talent și profesionalism mulți români din diasporă au câștigat respectul celor din jur și au obținut succese remarcabile în diverse domenii. Printre ei se numără și doi muzicieni, Octavian Ursu, primul român ales primar într-un oraș din Germania și Ladislau Cristian Andriș, unul dintre inițiatorii Romanian Chamber Orchestra, care s-au remarcat în țările de adopție, chiar dacă sunt mai puțin cunoscuți la ei acasă. Ei sunt invitații Irinei Păcurariu la „Rețeaua de idoli” luni, 7 decembrie, de la ora 21:00, pentru a ne povesti despre cum a fost drumul lor spre succes dar și despre dorul de casă.

Octavian Ursu are 53 de ani și, din august, anul trecut, conduce Görlitz, cel mai estic oraș german, situat în Saxonia. Este primul român ales primar într-un oraș din Germania și se consideră român, dar și german. Născut și crescut în București, Octavian Ursu este muzician, iar în Germania a plecat pentru o poziție de trompetist la Filarmonica din Görlitz. Nu voia să rămână definitiv, dar viața i-a arătat că planurile pot fi deviate.

„Am crescut în Drumul Taberei, în București, apoi câțiva ani în Cotroceni. După ce mi-am terminat studiile la Conservator, în 1990, am plecat în Germania. În 1989, eram încă în țară și în decembrie am luat parte la toate evenimentele din vremea respectivă, ca majoritatea studenților. Un an mai târziu am plecat cu gândul de a lucra un an, doi și de a mă întoarce acasă. La Filarmonica din Görlitz era un post liber, am dat concurs și am obținut locul respectiv. Așa a început viața mea în Germania”, a povestit Octavian Ursu.

Ladislau Cristian Andriș este un violist româno-elvețian născut în 1984 la Timișoara. De la vârsta de șapte ani a studiat vioara și, apoi, viola împreună cu mama și unchiul său. La vârsta de optsprezece ani a părăsit România pentru a studia cu profesori renumiți la Madrid, Freiburg, Lugano și Hamburg. Tânărul este unul dintre inițiatorii Romanian Chamber Orchestra, ansamblu care reunește români din importante orchestre internaționale, conduși de românul Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai mari dirijori în activitate.

„Tot timpul am căutat drumul spre casă. Am plecat la 19 ani la Madrid și încercam să vin cât de des acasă posibil, apoi am studiat în Germania, apoi Elveția, unde m-am și stabilit. Dar tot timpul a fost important să vin acasă. Am simțit dorul de casă încă din momentul în care am plecat. Și limba mea maternal este română, chiar dacă vorbesc cinci limbi. E ca și cum nu poți să dezrădăcinezi un copac și să-l plantezi altundeva și să se simtă ca in pământul lui natal. Din acest motiv, tot timpul am căutat drumul spre casă și voi continua să fac acest lucru”, a spus Ladislau Cristian Andriș.

