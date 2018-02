JO PyeongChang 2018: România, locul 36 la schi alpin

Românca Ania Caill a încheiat pe locul 36 (din 45 de participante) proba de slalom super-uriaş din cadrul concursului de schi alpin al Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang.

În cea de a opta zi a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, singurele reprezentante ale României care au luat startul au fost Ania Germaine Caill, la schi alpin - Super G, și Maria Marinela Mazilu, în proba feminină de skeleton simplu.

Ania Germaine Caill s-a clasat pe locul 36, în proba de Super G, câștigată de Ester Ledecka, din Cehia, urmată de austriaca Anna Veith și Tina Weirather, din Lihtenstein.

Ania Caill, singura sportiva care reprezinta Romania in intrecerile feminine de schi alpin din cadrul Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, a luat startul in proba feminina de Super G, disputata pe partia de la Jeongseon. Plecata de pe pozitia 43 in cursa, romanca stabilita in Franta a trecut linia de sosire pe locul 36, in 1:25,74, la 4,63 secunde de invingatoare. Proba a fost castigata, surprinzator, de Ester Ledecka, din Cehia, o sportiva care practica in paralel atat schi alpin, cat si snowboard.

”Sunt extrem de fericita de timpul pe care l-am scos. Patru secunde fata de castigatoare e cea mai buna cursa pe care am facut-o vreodata. Este superb sa o fi realizat la Jocurile Olimpice. Am schiat cum doream. Am stiut sa renunt la emotii, acesta fiind lucrul cel mai greu. Am avut multe probleme cu accidentarile in ultimul timp si sunt foarte fericita de cursa pe care am facut-o. Mai am proba de coborare. Zapada imi place foarte mult, conditiile sunt superbe si am incredere mult pentru ultima proba”, a declarat Ania Caill.

Românca a dezvăluit că nu a avut timp să se acomodeze cu pârtia din Coreea de Sud: ”M-am trezit la ora 5 pentru a pleca la concurs. Nu a fost uşor. Mai întâi, am plecat de la un start aflat mai jos, apoi de sus. În cateva coborâri nu te poţi acomoda cu o pârtie care este şi foarte tehnică. Mie îmi place să cunosc pârtia, să o vizualizez înainte de a pleca în concurs”.

Caill ar fi trebuit să concureze la slalom, pe 13 februarie, însă a renunţat la această probă din cauza reprogramării acestei probe, pe 15 februarie.

Tot sâmbătă, în manșa a patra, finală, a probei feminine de skeleton simplu, Maria Marinela Mazilu s-a clasat pe locul 18. Pe prima treapta a podiumului a urcat britanica Lizzy Yarnold, Jacqueline Loelling, din Germania, a castigat argintul in timp ce Janine Flock, din Austria, a obtinut bronzul.