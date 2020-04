ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - Creatoarea de miresme

Iulia-Victoria Neagoe este creator de parfumuri și „nasul” unui brand deja consacrat pe piața olfactivă din România. Este mamă, soție, prietenă și îi place să creadă despre ea că este un simplu om.

Am cunoscut-o acum câțiva ani. Tot un context olfactiv ne-a adus la aceeași masă. Pentru mine era fata care creează emoții cu miros de poveste și îmi spunea atunci cât este de greu să pătrunzi pe piața din România cu un astfel de business, dar că este atât de motivată să meargă mai departe, încât nimic și nimeni nu o va putea opri.

M-am uitat la ea cu atenție și un singur cuvânt mi-a venit în minte în acel moment: pasiune dincolo de cuvinte.

Iulia-Victoria Neagoe creează parfumuri naturale în diverse forme - solide și lichide - dar și parfumuri ambientale. Se consideră o alchimistă care aduce bucurie și o stare de bine oamenilor pentru că da, parfumurile sunt menite să ne trezească amintiri și emoții puternice.

Tainele acestea ale ingredientelor și esențelor utilizate în parfumerie le-a aflat în copilărie, la țară „în casa bătrânească” – cum o numește ea.

„La noi în familie tradițiile și rețetele pe bază de plante se păstrează de generații. Bunicul meu, care în prezent are peste 90 de ani, folosește de când era mic niște infuzii din plante preluate de la generațiile anterioare. Am învățat și eu de mică toate detaliile și procesele, însă mie de pe atunci mi-a plăcut să le combin după miros și se pare că respectam, fără să știu, chiar și piramida olfactivă.”

Creațiile Iuliei conțin spirit pur românesc îmbuteliat în magie olfactivă. Întregul său brand este în profundă legătură cu denumiri, simboluri și tradiții românești, plante de leac și aducătoare de noroc, menționate în folclorul românesc. Sufletul Iuliei vine de undeva de departe, poate de pe vremea Reginei Maria pe care o adoră și căreia i-a și dedicat inevitabil o întreagă colecție. Pentru că prin creațiile sale, Iulia spune mereu o poveste.

Și cum orice artist înzestrat cu talent aparte ajunge la esența creației prin momente de nefericire, o astfel de clipă a venit și în destinul Iuliei, iar perspectiva asupra vieții i s-a schimbat de atunci definitiv.

„Îmi este greu să vorbesc despre asta... Dar, da, am avut o experiență îngrozitoare undeva pe la 16 ani, când am fost la un pas de o tragedie cumplită. Nu aș numi-o însă... Important este faptul că datorită unui om minunat, care a avut prezență de spirit și a acționat la momentul potrivit, acea zi a fost ca și cum m-aș fi născut a doua oară. Și am înțeles mai târziu că dacă trec prin viață fără să fac lucrurile cu bucurie și fără să fiu recunoscătoare zi de zi pentru tot ceea ce fac și am, înseamnă că am trăit degeaba.”

Ce ciudată este această „regulă” a suferinței, menită să conducă spre adevărata desăvârșire și înțelegere a artei... Pentru că da, parfumeria este o artă. O artă ce aduce pentru Iulia multe provocări aici în România.

„Să fii antreprenor în România este ca dansul pe sârmă, însă cu toate acestea, reușesc să țin pasul și sunt foarte optimistă. Iar în această perioadă atât de grea pentru întreaga omenire, încerc să îmi mențin sănătatea emoțională la cote cât mai ridicate, găsind aspectele pozitive din situația actuală. Mă focusez mai degrabă pe soluții, pentru că a fost nevoie de o adaptare rapidă la noul context. În rest, respect recomandările și privesc cu speranță în viitor, pentru că abia aștept să fiu din nou în mijlocul oamenilor. A oamenilor mei luminoși și frumoși, de care îmi este teribil de dor”.

Valentina Băințan

Proiectul “România inedită” este dedicat românilor ce au devenit antreprenori, chiar dacă în prezent exercită și alte meserii. Este despre acei români care au avut curajul să își urmeze pasiunile și au reușit să uimească prin creativitatea lor.

În această perioadă de grele încercări, Televiziunea Română își dorește să intre în casele voastre și cu povești frumoase, care să vă inspire și să vă transmită acea stare de bine atât de necesară acum. Ne dorim ca prin prezentarea acestor povești să găsiți sursa de inspirație pentru propriile voastre proiecte și după ce trece izolarea, dificilă pentru noi toți, să le puneți în aplicare.

