România a obţinut cea mai bună performanţă la Eurovision din ultimii 7 ani

Cea de-a 62-a ediţie a concursului Eurovision Song Contes s-a încheiat cu victoria Portugaliei, reprezentată de Salvador Sobral, cu piesa Amar Pelos Dois (758 de puncte).

România, reprezentată de Ilinca şi Alex Florea, a încheiat competiţia pe locul şapte. Ilinca şi Alex Florea au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte.

Este cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010, organizată la Oslo și a patra în istoria participării României la Eurovision. În ceea ce privește exclusiv cifrele televotului, „Yodel It!"a fost a cincea în preferinţele publicului care a votat în Finala de la Kiev.

“Mă bucur enorm pentru acest rezultat. Am muncit foarte mult pentru ca România să strălucească pe scena Eurovision şi să ne întoarcem acasă cu un rezultat bun. Pentru acest lucru, doresc să le mulţumesc în special românilor din diaspora”, a declarat Alex, după publicarea clasamentului final.

“Mai mult, ne-am situat în top trending Twitter în această seară, pe poziţia a cincea, pentru că fanii Yodel it! s-au mobilizat extraordinar şi ne-au ridicat în clasament”, a mai adăugat artistul.



“În aceste două săptămâni, m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani. Am învăţat cât de important este să cânţi şi să te dăruieşti publicului, indiferent de cât de mare este scena. Consider că cel mai important pentru noi este votul publicului, pentru că ei ne-au susţinut de la început. Prin votul lor, ne-au pus pe locul cinci şi acest lucru este incredibil. Mă bucur foarte mult că yodelingul meu a ajuns în sufletele oamenilor”, mărturiseşte Ilinca depre experienţa Eurovision.



Punctajul obţinut de piesa piesa Yodel It! a fost acumulat prin voturile pe care Ilinca şi Alex Florea, reprezentanţii României în concurs, le-au primit din partea Moldovei (12 puncte), Adjerbadjan (3 puncte), Letonia (3 puncte), Muntenegru (10 puncte), Albania (3 puncte), Malta (5 puncte), Macedonia (4 puncte), Grecia (6 puncte), Bulgaria (3 puncte), Olanda (un punct), Irlanda (8 puncte). La acestea, s-au adăugat cele 224 de puncte de la televot, rezultând, în final, un total de 282 de puncte.



“Din 2010, de la rezultatul extraordinar pe care Pula Seling şi Ovi l-au obţinut la Oslo, România nu s-a mai clasat între primele zece ţări la Eurovision. Mai mult, forte important este pentru noi votul publicului, care ne-a clasat pe poziţia a cincea. Le mulţumesc în mod special fanilor din Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Danemarca, Polonia, Spania şi Ucraina, de unde am primit cele mai multe voturi. Aşadar, am avut dreptate: întreaga Europă, şi nu numai, a yodelit împreună cu noi!” a declarat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Eurovision 2017.



Podiumul a fost completat de Bulgaria, cu Beautiful Mess interpretată de Kristian Kostov (615 puncte) şi de Moldova, cu Hey Mamma, Sunstroke Project (374 de puncte).



Finala Eurovision 2017 a fost transmisă în direct sâmbătă, 13 mai, de la ora 22.00, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+.



Clasamentul final Eurovision 2017



1. Portugalia: Salvador Sobral - Amar Pelos Dois - 758 de puncte

2. Bulgaria: Kristian Kostov - Beautiful Mess 615 puncte

3. Moldova: Sunstroke Project - Hey Mamma - 374 de puncte

4. Belgia: Blanche - City Lights - 363

5. Suedia: Robin Bengtsson - I Can't Go On - 344

6. Italia: Francesco Gabbani - Occidentali's Karma - 334

7. România: Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It - 282

8. Ungaria: Joci Pápai - Origo - 200

9. Australia: Isaiah - Don't Come Easy - 173

10. Norvegia: JOWST - Grab The Moment – 158

11. Olanda: OG3NE - Lights and Shadows – 150

12. Franţa: Alma – Requiem – 135

13. Croaţia: Jacques Houdek - My Friend – 128

14. Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons – 120

15. Marea Britanie: Lucie Jones - Never Give Up On You – 111

16. Austria: Nathan Trent - Running On Air – 93

17. Belarus: Naviband - Story of My Life – 83

18. Armenia: Artsvik - Fly With Me – 79

19. Grecia: Demy - This is Love - 77

20. Danemarca: Anja - Where I Am – 77

21. Cipru: Hovig – Gravity – 68

22. Polonia: Kasia Moś – Flashlight – 64

23. Israel: IMRI - I Feel Alive – 39

24. Ucraina: O.Torvald – Time – 36

25. Germania: Levina - Perfect Life – 6

26. Spania: Manel Navarro - Do It For Your Lover - 5

Duminică, 14 mai, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, reprezentantii noştri în concurs, Mihai Alexandru, compozitorul piesei „Yodel It!" și Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Eurovision 2017, susțin o conferinţă de presă cu ocazia întoarcerii de la Kiev. Evenimentul are loc la aeroportul Otopeni, la terminalul Sosiri, începând cu ora 17.00.

Membrii delegaţiei vor dezvălui primele impresii după încheierea concursului, vor acorda autografe şi vor face poze cu fanii care îi vor aştepta la revenirea în ţară.



Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României au concurat în prima parte a celei de-a doua semifinale şi au intrat în Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia 20. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 41 de ţări.



Parteneri: Radio România şi Institutul Cultural Român



