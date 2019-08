Rochii spectaculoase şi costume colorate pe scena Cerbului de Aur 2019

Tinutele prezentatorilor Festivalului Internaţional din Braşov sunt creaţia designerului Cătălin Botezatu. Stilista TVR Rodica Puca a povestit cum s-a ajuns la această colaborare şi cum a apărut conceptul stilistic.

Cerbul de Aur 2019 este strălucitor şi plin de culoare, iar la această imaginea contribuie şi ţinutele spectaculoase ale prezentatorilor Eda Marcus şi Elvin Dandel. Rochiile glam, provocatoare, costumele în culori iubite de camera tv şi accesoriile atent făc ca apariția lor pe scenă să te ducă cu gândul la un show de modă.

„Ţinutele sunt spectaculoase, în ton cu toată producţia showului. Sunt extensia perfectă a scenei, care este impresionantă. Sunt rochii de show, glam şi sunt sigură că au atras toate privirile”, a spus Eda Marcus despre rochiile pe care le-a îmbrăcat pe scena Cerbului de Aur.

Tinutele prezentatorilor Festivalului Internaţional sunt creaţia designerului Cătălin Botezatu, iar stilista TVR Rodica Puca a povestit cum s-a ajuns la această colaborare şi care a fost conceptul stilistic.

„Am ales în acest an să lucrez exclusiv cu Cătălin Botezatu. A primit propunerea cu mare drag pentru că iubeşte mult Cerbul de Aur şi a mai colaborat de multe ori cu acest festival. Am fost o mare echipă de creaţie şi am lucrat împreună cu Dan Manoliu, regizorul artistic al festivalului ca să stabilim conceptul stilistic. Am colaborat bine împreună, iar vedetele au probat foarte multe ţinute. Cătălin a confirmat încă o dată cât de multă pasiune pune în ceea ce face. Am fost extrem de impresionată că, deşi a fost internat în spital pentru o intervenţie chirurgicală, imediat ce a primit biletul de externare a venit să lucreze alături de noi ore în şir. Asta înseamnă să fii profesionist, să îţi pese de ceea ce faci şi să îţi respecţi partenerii. Eu am fost impresionată şi e un exemplu pe care îl voi da tuturor tinerilor care vor să facă o carieră în acest domeniu. Pentru costumele dansatorilor de la toate show-urile Cerbului de Aur am colaborat cu stilistul Iolanda Mutu", a spus Rodica Puca.

Semnătura lui Cătălin Botezatu se regăseşte şi pe ţinutele purtate de Alina Ionescu, prezentatoarea emisiunii Agenda Cerbului de Aur. „De la atelierul lui Cătălin Botezatu am plecat cu braţul plin de rochii. Ne-am tot contrazis pe viziuni, el mă vedea sexy şi fatală la Cerb, eu mai conservatoare. Am mers pe mâna lui. Toate rochiile au fost foarte frumoase şi imi veneau perfect. Am ales şase modele şi, în fiecare seară, m-am sfătuit cu Rodica Puca, stilista festivalului, ce să port”, a povestit prezentatoarea.

Despre munca sa, legătura specială pe care o are cu Cerbul de Aur, dar şi despre imaginile care l-au inspirat să facă creaţiile a vorbit designerul Cătălin Botezatu.

Cum ai gândit ţinutele pentru Cerbul de Aur?

Aş începe prin a spune că pentru mine este o onoare să realizez din nou ţinutele festivalului Cerbul de Aur. Spun asta pentru că nu este prima oară când fac acest lucru. Am primit propunerea cu bucurie, şi, bineînţeles că am ţinut cont de prezentatori. Eda Marcus şi Elvin Dandel, gazdele Cerbului de Aur, sunt imaginea de contact a publicului cu festivalul în sine prin apariţia pe scenă fiecare seară. Publicul este cu ochii pe ţinuta prezentatorilor, iar ţinutele mele au făcut întotdeauna subiect de “bârfă pozitivă”, ca să spun aşa.

Ţinutele alese de mine pornesc de fizicul celor doi prezentatori, inclusiv Alina Ionescu, care va prezenta Agenda Cerbului. Cu ea mi-a fost mai uşor, pentru că am mai lucrat împreună. Are un corp de invidiat, de manechin. Şi Eda, deşi mai minionă, are măsuri perfecte, este proporţionată, deci mi-a fost uşor să mă joc cu ţinutele, cu materialele, gândind totuşi ţinute fastuoase, fluide, uşor extravagante. O singură ţinută este gândită uşor mai teatral şi este posibil să o vedeţi pe scenă în ultima seară.

Am folosit materiale speciale, lucrate manual, cu aplicaţii şi broderii. Nu în ultimul rând, am gândit accesorizarea, care este foarte importantă: începând de la trenă, mantie, pantofi şi până la ultimele detalii date de cercei şi colier.

Ai vorbit despre materiale...

Ţinutele au fost gândite cu fast pentru eveniment, astfel încât să avem look-uri glamour, fluide, de gală. Toată fastuozitatea materialelor şi a ţinutelor în sine, au fost completate perfect de machiaj pentru a crea look-uri complete, închegate şi susţinute ca un tot unitar.

Pentru bărbaţi am gândit ţinute mai colorate, foarte vii, în prima parte a festivalului, pentru a sparge monotonia cu care suntem obişnuiţi să îmbrăcăm bărbatul. În a doua parte, veţi vedea costume de tip smoking, toxedo, unele mai sofisticate... ultimul costum de scenă purtat de Elvin Dandel fiind un toxedo clasic, cu cămaşă cu nasturi tip bijuterie şi celebrele papioane foarte în trend, „plângătoare”, cum le spun eu.

A fost o surpriză plăcută să-l revăd pe Elvin Dandel într-o formă atât de bună, fără să fie nevoie de intervenţii suplimentare decât ceea ce a lucrat natura în favoarea lui. Desigur, am gândit şi pentru el totul în detaliu: de la pantofi, cămaşă, cravată, papion, batistă, totul este foarte bine pus la punct şi în aşa fel încât să se asorteze dar nu în clasicul stil clişeic în care bărbatul trebuie să se asorteze cu ţinuta soţiei, miresei etc.

Am înţeles că pregăteşti o nouă colecţie, să înţelegem că Cerbul de Aur este un preambul?

Nu, Cerbul de Aur este o capsulă specială, cu ţinute dedicate exclusiv festivalului. Colecţia pe care o prezint la Paris, în luna septembrie, este nouă şi diferită.

Ce înseamnă pentru tine Cerbul de Aur?

Cerbul de Aur pentru mine înseamnă: copilăria, tinereţea şi maturitatea. Copilăria pentru că stăteam în faţa televizorului, ca un mic telespectator, apoi tinereţea, în care participam ca spectator şi îmi spuneam „Doamne, cât de frumos e!” şi, nu în ultimul rând, maturitatea, în care am avut şansa să colaborez cu echipa minunată a Televiziunii Române, să fac parte din ea, să realizez, aşa cum am spus la început, de mai multe ori ţinutele. Este, din punctul meu de vedere, cel mai important eveniment de muzică, care a reuşit, alături de televiziunea noastră, să aşeze România drept un punct important în mapamondul internaţional al muzicii uşoare.