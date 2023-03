Robert Redford învaţă „Regula tăcerii”, la TVR 1

În 2012, filmul regizat de Robert Redford, în care acesta deţine şi rolul principal, a fost recompensat cu două premii la Festivalul de Film de la Veneţia.

Patru actori premiaţi cu Oscar – Robert Redford, Susan Sarandon, Chris Cooper, Julie Christie şi alţi cinci cu nominalizări la Oscar – Anna Kendrick, Richard Jenkins, Nick Nolte, Terrence Howard şi Stanley Tucci – se regăsesc în distribuţia filmului „Regula tăcerii” (THE COMPANY YOU KEEP – SUA, Canada, 2012).

Avem parte de un regal actoricesc luni, 6 martie, de la ora 21.00, când urmărim la TVR 1 thriller-ul produs şi regizat de Robert Redford, în care actorul deţine şi rolul principal. Scenariul a fost scris de Lem Dobbs, pe baza romanului cu același nume din 2003, al lui Neil Gordon.

La 30 de ani după un jaf armat soldat cu victime, Sharon Solarz (Susan Sarandon), fostă membră a grupării activiste radicale Weather Underground, este arestată de FBI, declanşând o adevărată furtună mediatică. Investigând cazul, tânărul reporter Ben Shepard (interpretat de Shia LaBoeuf) află cu suprindere că Jim Grant (Robert Redford), avocat de renume specializat în apărarea drepturilor civile, a refuzat s-o reprezinte pe Solarz.

După ce pune informaţiile cap la cap, ziaristul publică un articol incendiar, dezvăluind că avocatul a participat şi el la jaful armat din anii '80 şi că trăieşte de câteva decenii sub o identitate falsă. Demascat şi vânat de FBI, Jim Grant încearcă să dea de urma fostei lui partenere, Mimi (Julie Christie), care a orchestrat jaful, şi să-şi dovedească nevinovăţia.

Conform The Hollywood Reporter, „Robert Redford face, poate, cea mai convingătoare dovadă a calităţilor sale de-a lungul timpului, atât ca actor, cât și ca regizor, în „Regula tăcerii”, un thriller tensionat, dar admirabil de reținut, despre un fugar forțat să se ascundă, după 30 de ani, pentru a-și dovedi nevinovăția. Adaptată cu claritate și inteligență de Lem Dobbs, după romanul lui Neil Gordon, producţia acordă o importanță deosebită unei liste impresionante de veterani ai ecranului. Acest film captivant ne provoacă să reflectăm asupra curajului și costului disidenței”.