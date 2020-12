Revelion de 3 zile… acasă, cu TVR 1

Revelionul 2020-2021 ia startul mai devreme la TVR 1. Programele speciale încep din 30 decembrie, iar petrecerea continuă până pe 1 ianuarie!

Pentru că 2020 a adus celebra #statiacasa la statut de principiu de viață, finalul anului pandemiei și începutul noului an ne prinde, pe cei mai mulți dintre noi, așa cum ne-am obișnuit deja: în familie, în fața televizorului. Cu mult umor și muzică pentru toate gusturile, programele TVR 1 ne însoțesc în noaptea în care lăsăm în urmă dificilul an 2020, pentru a privi cu speranță spre noul an.

Pe final de an, analizăm retrospectiv experiențele pe care le-am trăit în ultimele 12 luni, facem bilanțuri, ne amintim momentele cele mai importante din acest interval. Și tot acum, cei mai merituoși dintre noi iau premii. Miercuri seară, de la ora 21.00, la TVR 1, ne pregătim palmele pentru aplaudat și gurile pentru râs, la „Gala Premiilor Masca de Aur”. Tras la patru ace, Toni Grecu este gazda unei gale de premiere a celor mai importante, interesante sau comice întâmplări petrecute în țară și în lume în 2020, un an atipic din toate punctele de vedere.

Ce, cum și cât au înțeles oamenii din anul 2020? Cum au reușit ei să se adapteze, să facă față noilor provocări și, mai ales, ce au desprins românii din acest haos planetar? Pe 30 decembrie, de la 21.40, la TVR 1, Cătălina Grama-Jojo, Cosmin Natanticu, Catalin Neamțu, Andreea Doinea, Betty Peter, Claudiu Maier și Toni Grecu ne întăresc convingerea că „Viața bate câmpii”, într-o emisiune de de divertisment... de pandemie.

Pentru noaptea dintre ani, pregătim întotdeauna cele mai gustoase și festive preparate. Dar de multe ori uităm să ne îngrijim de „dimineața de după”... Chef Alex Petricean ne propune, așadar, în ultimele două ediții ale emisiunii „Guști! Și apoi mănânci” din 2020 (pe 30 și 31 decembrie, de la 13.30), câteva rețete ce pot fi încercate cu succes și acasă. Vedeta meniurilor: bibilica.

Concert aniversar Beethoven 250, dirijat de Daniel Barenboim, pe 31 decembrie

2020 ar fi trebuit să fie „Anul Beethoven”. La 250 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai prolifici compozitori din istoria muzicii, TVR 1 difuzează pe 31 decembrie, de la ora 12.00, „Concertul aniversar Beethoven 250”, desfășurat la Bonn, în prezența președintelui german Frank-Walter Steinmeier. Evenimentul prezentat de violonistul Daniel Hope prilejuiește întâlnirea iubitorilor muzicii clasice cu celebrul dirijor Daniel Barenboim și renumita West-Eastern Divan Orchestra, care vor oferi publicului două compoziții emblematice ale lui Beethoven: Concertul nr. 3 pentru pian și Simfonia a 5-a.

În noaptea de Revelion, trăim emoția Finalei „Vedeta populară”, râdem cu Mugur Mihăescu și cu actori de stand-up comedy și petrecem cu muzică bună

După un sezon în care spectatori le-au fost membrii juriului și ochii din fața micilor ecrane, cinci tinere s-au dovedit cele mai talentate și ambițioase de-a lungul edițiilor „Vedeta populară”. Începem, așadar seara de Revelion în Studioul 1 al Televiziunii Române, alături de Iuliana Tudor, cu o Finală a Fetelor! Cinci tinere își vor disputa Trofeul Vedeta Populară și Marele premiu de 100.000 de lei în Marea Finală, pe 31 decembrie, de la ora 21.00.

În noaptea dintre ani – un an care a fost cum a fost și unul care va fi... cum va fi – în care petrecerile se țin în cerc restrâns și foarte restrâns, cel mai potrivit Revelion este... acasă. Acasă la noi sau la alții, cum ne e norocul. Un „Revelion la mine acas’” ne propune la TVR 1, pe 31 decembrie, de la ora 23.00, și Mugur Mihăescu, invitându-ne la el, de data aceasta, distanțați regulamentar, să ne bucurăm de încheierea unui an care a fost... așa cum a fost și să privim cu speranță spre ce ne poate aduce (sau lua) noul an. La petrecere se adună câțiva prieteni – Radu Pietreanu, Dan Bittman și alți actori sau cântăreți. De invitat, el a invitat mai multă lume, printre care Leana și Costel, Garcea... dar vom vedea dacă frica de pandemie i-a cuprins și pe ei sau dacă își vor face, până la urmă, apariția.

De la 0.50, cinci artişti cunoscuţi publicului larg ne promit „Un Revelion de tot râsul” la TVR 1. În noaptea cea mai lungă, vom râde cu lacrimi alături de umoristul, cântăreţul şi profesorul de canto Marius Gheorghiu, Magda Chihaia, actriţă a Teatrului Elisabeta din Bucureşti, Cristi Poe, umorist faimos mai ales în mediul online, Cristina Strecopitov, cea mai cunoscută femeie magician de la noi şi Vlad Gălăţianu, de la „Mondenii”.

Din programul de Revelion al TVR 1 nu putea lipsi muzica de petrecere, care să ne aducă veselie, bucurie şi bună dispoziţie. Cântece de dragoste, de sărbătoare, cântece de pahar, cântece care se ascultau şi fredonau odinioară la sărbătorile şi ospeţele boiereşti sau la târgurile de altădată ne propun realizatorii îndrăgitului „Tezaur folcloric” la trecerea către 2021. Sub genericul „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!”, începând cu ora 02.10, la TVR 1 avem cel mai bogat pachet muzical care să ne însoţească în noaptea dintre ani într-o atmosferă de bucurie, veselie şi voie bună.

Ca în fiecare an, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena este în direct de TVR 1

La capătul unui an în care întreaga lume muzicală a fost suspendată, Concertul de Anul Nou va fi adaptat condițiilor pandemice. Pentru prima oară în istorie, ritualul în ritm de vals al începutului de an ar putea avea loc fără public, în impunătoarea Sală de Aur de la Musikverein Viena! Oricare ar fi situația desfășurării lui, însă, cel mai mediatizat concert al tuturor timpurilor este şi anul acesta la TVR 1, de la ora 12.15, în prima zi a lui 2021. Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii din Viena va fi dirijat de Ricardo Muti, șeful de orchestră italian aflându-se pentru a șasea oară la pupitrul filarmonicii vieneze. În program vom urmări fragmente celebre semnate de Johann Strauss tatăl și fiul, dar și lucrări de Franz von Suppè și Carl Zeller, cu câteva prime audiții surpriză semnate Karl Komzák și Carl Millöcker.

Începutul de an a fost întotdeauna prilej de bucurie şi petrecere la români. Tradiţia românească spune că veselia, cântecele, zgomotele zurgălăilor şi „Pluguşorul” sau „Sorcova” sunt aducătoare de bine, de belşug, pace şi împăcare, iar relele toate sunt alungate de bucuria noastră de a fi şi de a petrece împreună. Aşadar, în prima zi a Noului An, de la ora 21.00, Iuliana Tudor ne aşteaptă la TVR 1 să petrecem „Anul Nou cu bucurie”, cu programul „Noi suntem români”, în care mari artişti ai muzicii populare româneşti vin să ne ureze „La mulţi ani!”, să ne transmită urări de An Nou şi să sărbătorească alături de toți românii.