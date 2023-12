Revelion cu cântec şi joc la TVR 3

Ediţii speciale „Din Arhiva TVR”, cântece populare românești și sârbeşti din Banat, muzică şi tradiţii bucovinene, dar şi cele mai frumoase romanţe ne însoţesc în noaptea dintre ani la TVR 3.

De Revelion, petrecerea e în toi la TVR 3! Muzică din toate zonele ţării şi artişti îndrăgiţi ne aşteaptă să spunem „Bine ai venit, 2024!” urmărind programele studiourilor teritoriale ale Televiziunii Române.

De la ora 22.00, telespectatorii TVR 3 sunt invitați să sărbătorească bucurându-se de un program artistic ce aduce în prim-plan autenticitatea și bogăția muzicii populare românești. Sub genericul „Petrecere la români”, ediţia specială „Din Arhiva TVR”, realizată de Irninis Miricioiu, promite o călătorie sonoră fascinantă alături de câțiva dintre cei mai îndrăgiți artiști de folclor.

O seară memorabilă, în care tradiția și modernitatea se împletesc armonios pe scena TVR 3, ne oferă Daniela Condurache, Ion Ghițulescu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Steliana Sima, Aurel Pădureanu, Brândușa Covalciuc, Saveta Bogdan, Cornel Borza, Elena Merișoreanu, Grigore Gherman, Valeria Arnăutu, Aurel Pădureanu, Marioara Man Gheorghe, Polina Gheorghe, Ionela Bran, Ştefan Deaconiţa, Corina Dragomir, Ilie Dură, Nicoleta Lăcătușu, Alina Moți Drăghia, Ionuț Sîrbu, Cristina Gheorghiu, Marcela Fota, Pamfil Roată și mulți alții.

De la miezul nopţii, „Petrecem de Anul Nou româneşte”, într-un program oferit de studioul TVR Timişoara, prezentat de Felicia Stoian. În Banat, Crăciunul și Anul Nou se sărbătoresc de două ori, atât după calendarul pe rit vechi cât și după cel pe stil nou. Bănățenii români și sârbi conviețuiesc frățeşte, iar sărbătorile de iarnă încep de la Sfântul Nicolae și se încheie în 14 ianuarie (prima zi din noul an după calendarul iulian).

Ne bucurăm, aşadar, de cântece populare românești și sârbeşti interpretate de Andreea Voica și Deian Galetin, Olguţa Berbec și Remus Novac, Milena Ţăran, Oana Stanca și Pera Todorovici, dar și de Ansamblul Mladost din Timișoara, iar Mladen Galovici ne dezvăluie câteva dintre preparatele specifice sârbești, nelipsite de pe masa de Anul Nou.

Soliştii, orchestra şi dansatorii Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava ne cânta de la Molid, la ora 1.30. Realizatorii TVR Iaşi Violeta Gorgos şi Horia Gumeni ne propun să petrecem „La cumpăna dintre ani” alături de cei mai îndrăgiţi artişti ai ansamblului, dar şi să cunoaştem câteva dintre tradiţiiile specifice ale Bucovinei pentru momentul de trecere către noul an, precum Capra sau Urătura de Anul Nou.

Ediţia specială „Din Arhiva TVR”, realizată de Irninis Miricioiu, continuă de la ora 2.20 cu noi momente din petrecerea artiștilor de folclor, iar de la 3.45 schimbăm registrul şi urmărim, la TVR 3, un „Concert de romanţe” cu parfum interbelic, oferit de echipa TVR Craiova. Cele mai bune momente din Festivalul de romanţe Crizantema de Aur 2022 ne prilejuiesc revederea cu interpreţi precum Alina Mavrodin Vasiliu, Daniela Vlădescu, Giorgio Martin, Matilda Pascal Cojocariţa şi mulţi alţii.

Dimineaţă, de la 5.45, Irninis Miricioiu ne aşteaptă din nou la petrecerea „Din Arhiva TVR”, invitându-ne să ne lăsăm prinși de emoțiile exprimate de cele mai frumoase romanțe și cântece de petrecere. Finalul programului de Revelion promite să ofere o experiență romantică și plină de sensibilitate, potrivită pentru un început de An Nou.

Rafinament, frumuseţe şi bucurie în prima zi a anului

Şi, pentru că se spune că prima zi dă tonul pentru tot restul anului, TVR 3 oferă telespectatorilor săi, pe 1 ianuarie, alte programe speciale. De la ora 14.00, urmărim „Concertul de Anul Nou” al Filarmonicii Târgu Mureş. Concertul din cadrul Festivalului Muzicii de Divertisment de la Filarmonica de Stat Târgu Mureș este condus de dirijorul argentinian Pablo Boggiano, cunoscut și îndrăgit de publicul târgumureșean din mai multe apariții scenice. Programul special înregistrat de TVR Tg. Mureş include valsuri, polci și marșuri celebre din creația compozitorilor Strauss și Șostakovici.

De la ora 16.00, echipa TVR Iaşi ne îndeamnă: „Hai la noi în Bucovina”, alături de Ansamblul „Ţara Fagilor” al Colegiului Silvic Bucovina de la Câmpulung Moldovenesc, Nicoleta Hafiuc, Andreea Chisăliţă, Gheorghe Zlevoacă, Sorin Filip, Marian Gogan şi Ansamblul „Plaiurile Pojorâtei”.

Iar seara, la ora 20.00, suntem invitaţi la „Balul Vienez” de la Timişoara, eveniment ce reprezintă, de zece ani, un angajament în sprijinirea proiectelor caritabile și educaționale, o promovare a culturii, educaţiei şi generozităţii.

Eveniment al rafinamentului şi eleganţei, Balul Vienez de la Timișoara, recunoscut la nivel mondial de orașul Viena, este organizat sub Înaltul Patronat al Ambasadei Austriei. Prezentat de Roxana Morun şi Bogdan Stănescu, Balul îi are ca invitați pe mezzosoprana Ruxandra Donose, Orchestra Spirit of Vienna, formată din cei mai buni muzicieni din metropola austriacă, concertmaestrul Wang-Yu Ko, Romanian Flute Ensemble, creat de profesorului și solistului Matei Ioachimescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara și Riana Savu, studentă.