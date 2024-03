Spionaj în timpul Războiului Rece, în „Reţeaua cubaneză" - Filmul de Artă de la TVR2

Filmul de Artă la care vă invită TVR2 și TVR+ duminică, 31 martie, de la ora 22.00, este „Reţeaua cubaneză" (The Wasp Network – Franţa, Brazilia, Spania, 2019). Îi vedem pe actorii Penélope Cruz, Ana de Armas și Gael García Bernal în acest film regizat de francezul Olivier Assayas.

Thrillerul se bazează pe evenimente reale şi pe cartea lui Fernando Morais „The Last Soldiers of the Cold War" (Ultimii soldați ai Războiului Rece): în anii ’80 și ’90, grupările anti-Castro cu baza în Florida desfășurau atacuri militare asupra Cubei. Guvernul de la Havana a trimis Wasp Network – 12 bărbați și două femei – să se infiltreze în acele grupări. Morais spune povestea cubanezilor care au fost anchetați de autoritățile americane. Cinci dintre ei au fost condamnați, pentru spionaj și crime, la pedepse grele, unii la închisoare pe viață.

Publicată în 2015, cartea îi are în centru pe prizonierii care au fost eliberați în decembrie 2014, după sentințele din SUA de la sfârșitul anilor ’90. Fernando Gomes de Morais este jurnalist, politician și scriitor brazilian.

Filmul este regizat de Olivier Assayas, care a adaptat pentru ecran cartea lui Morais și i-a ales în distribuție pe Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas și Wagner Moura. La începutul anilor ‘90, pilotul René Gonzalez (interpretat de Edgar Ramírez) își lasă soţia şi fetiţa în Cuba comunistă, pentru a începe o viaţă de libertate în Statele Unite ale Americii. Din Miami, el trimite acasă scrisori în care-i explică soţiei sale, Olga, că luptă pentru viitorul Cubei, alături de alţi exilaţi cubanezi, deşi la Havana el este considerat trădător. Operaţiunile activiştilor includ trafic de droguri şi atacuri teroriste asupra Cubei. René devine conştient de compromisurile morale pe care trebuie să le facă, dar şi de rolul CIA în războiul anti-Castro.

„Reţeaua Cubaneză" a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția, în 2019. Premiile cineastului francez Olivier Assayas includ Globul de Aur pentru serialul „Carlos”, trofeul pentru cel mai bun regizor la Cannes pentru „Personal Shopper” și două premii speciale la Veneția pentru „Something în the Air”. A locuit șase luni la Havana ca să facă „Rețeaua cubaneză".

Într-un interviu acordat revistei Variety, Assayas spune că acest film „explorează politica modernă, subteranele informării și dezinformării moderne, ceea ce pe vremuri numeam propagandă”. „Penelope Cruz a adus inventivitate personajului și o dimensiunea emoțională și o vitalitate esențiale pentru film… Interpretarea ei este nucleul emoțional al filmului”, mai crede Assayas.

Ana de Armas, actriță de origine cubaneză, a primit nominalizări la Oscar, BAFTA și Globurile de Aur pentru rolurile obținute la numai câțiva ani după apariția în „Wasp Network" – „Knives Out", 2020, și „Blonde", 2022 (unde o interpretează pe Marilyn Monroe).

Surse: variety.com, nytimes.com, imdb.com, program TVR

Credit foto: Memento Films Distribution, imdb.com

