″Oamenii și Legea″: despre divorț și cererile accesorii

Cine poate cere divorțul în instanță, care ar fi condiţiile pentru obţinerea divorţului? Ce înseamnă în practică anularea căsătoriei și ce acte trebuie ataşate la cererea de divorţ? Care sunt efectele juridice ale separării legale? Se poate apela la mijloace alternative extrajudiciare pentru desfacerea căsătoriei? Cât durează procedura și ce sunt cererile accesorii? Răspunsul, în ediția de joi, 29 mai, a emisiunii ″Oamenii și Legea″, la TVR1.

În direct, de la ora 09:00, invitatul Mihaelei OLARU este Ștefan MOȚEC, avocat.

Divorţul în instanţă reprezintă singura modalitate prin care se poate obţine desfacerea căsătoriei fără acordul părţilor, în absenţa sau chiar cu opoziţia unuia dintre soţi. De asemenea, are avantajul de a genera o soluţie şi în disputele legate de copii, program de vizitare, pensie de întreţinere etc., acolo unde nu ar putea exista o înţelege prin acord. Procedura este însă mai “stufoasă”, necesită în majoritatea cazurilor şi audierea de martori şi prezenţa în sala de judecată. În cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani, iar divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere. Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului (beneficiului adus de folosirea unui bun) asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului.

Odată cu pronunțarea divorțului, instanța de tutelă hotărăște asupra raporturilor dintre părinții divorțați și minori. Ca regulă, după divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor soți. Instanța de tutelă stabilește locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic, părintele separat de copil având dreptul de a avea legături personale cu acesta. Totodată, instanța stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți, sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului.

Ne puteţi trimite comentarii, întrebări, sugestii şi propuneri de teme prin mesaj la numărul de WhatsApp 0728.754.133 precum şi la adresa de e-mail oameniisilegea@tvr.ro.

