Republica Cehă dezvăluie 7 norocoși pentru „ESCZ 2022”

Česká Televize a anunțat o combinație interesantă de concurenți care vor lua parte la „ESCZ 2022”, emisiunea de selecție a Republicii Cehe pentru Eurovision Song Contest. Postul de televiziune a anunţat că vor exista o serie de modificări aduse formatului ESCZ.

Giudi - Jezinky

„Jezinky” sunt creaturi mitice din folclorul ceh care ademenesc oamenii în cele mai întunecate părți ale pădurilor; poate că acum este momentul în care povestea lor să fie spusă pe cea mai mare scenă dintre toate. Giudi spune că acele creaturi reprezintă fricile adânc înrădăcinate cu care trebuie să ne confruntăm pentru a ne putea vindeca inimile. Artistul îmbină moda, arta și muzica și lucrează cu unele dintre cele mai tari nume din multimedia.

Elis Mraz - Imma Be

Elis Mraz va aduce căldura la ESCZ 2022. Este o cântăreață și compozitoare cehă cu un hit gata să fie lansat! Ea nu a reuşit să reprezinte Republica Cehă la ESCZ 2020, pentru că a terminat pe locul secund. Ar putea fi acesta anul ei?

Noi Suntem Domi – vă solicităm voturile!

We Are Domi este o trupă electro-pop formată în Regatul Unit în 2018 și în prezent cu sediul la Praga. Membrii provin din Cehia și Norvegia, îmbogățindu-și spectrul de gusturi muzicale.

Trupa transmite un amestec unic de electro și scandi, rezultând un sunet alternativ pop. Încă ceva ce se aşteaptă cu nerăbdare: sunt cunoscuți pentru performanțele lor energice!

Skywalker - Way Down

Când se va deschide votul, Skywalker speră ca fanii lor să-i voteze în număr cât mai mare. Skywalker este o trupă rock modernă din Praga, cu o experiență de un deceniu. Trupa a făcut turnee în toată Europa cu oameni ca Beartooth, Crystal Lake, Normandie şi Counterparts și a zburat până în China și Japonia, unde fanii locali dedicați îi urmează la fiecare pas.

Annabelle - Runnin’ Out Of Freakin’ Time

Annabelle... fără îndoială că se va descurca bine. O mare fană a tatuajelor lipite și a culorii galbene, este o cântăreață din Praga, via Londra, unde a studiat muzica. Deja un nume în republica ei natală, Cehia, ANNABELLE s-a bucurat de hituri cu Dadae, Black Hole și Anxiety, strângând sute de mii de streamuri pe Spotify. Şi este acum este gata să cucerească lumea!

Jordan Haj x Emma Smetana - By Now

Au rădăcini în Republica Cehă, Franța și Israel, iar contextul lor internațional este cheia pentru înțelegerea numeroaselor stiluri muzicale care le influențează munca: indie, hip-hop, pop, rock, electronică și disco de modă veche bună! Duetele lor au înregistrat un incredibil număr de 4 milioane de vizualizări pe YouTube și acum sunt gata "să dea foc" scenei Eurovision!

The Valentines - Stay or Go

The Valentines este o trupă pop din Hradec Králové, formată din Honza la bas și voce, Ondřej având grijă de chitară și sintetizatoare și Matěj la tobe. În 2019, au câștigat concursul Radio Wave’s Starter, fapt ce le-a dat ocazia de a realiza un videoclip pentru single-ul lor Did My Back Hurt Your Knife? De atunci au avut melodii din ce în ce mai bune.

***

ESCZ 2022:

În primul rând, ESCZ 2022 are loc în decembrie și nu în ianuarie (cum este de obicei cazul) pentru a permite norocosului câștigător o lună în plus pentru a se pregăti pentru Eurovision Song Contest de la Torino. Fereastra de vot public se va deschide marți, 7 decembrie și se va închide miercuri, 15 decembrie, câștigătorul fiind anunțat joi, 16 decembrie.

Modelul de jurizare ale ESCZ s-a schimbat: 50% juriu internațional; 25% fani internaționali; 25% fani cehi. Aceste modificări au fost făcute pentru a oferi fanilor internaționali un cuvânt mai mare de spus în privinţa artistului/trupei care va reprezenta Republica Cehă la Eurovision în acest an. Voturile vor fi exprimate prin aplicația Eurovision.

foto: wiwibloggs