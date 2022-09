Regula tăcerii, în regia lui Robert Redford, la TVR1 | VIDEO

Vineri, 23 septembrie, ora 21.00, la #TVR 1 vedem un film cu o distribuţie de zile mari: Robert Redford, Shia LaBoeuf, Susan Sarandon, Julie Christie, Nick Nolte, Stanley Tucci.

„Regula tăcerii (THE COMPANY YOU KEEP – SUA, Canada, 2012)” poartă semnătura regizorală a lui Robert Redford.

La 30 de ani după un jaf armat soldat cu victime, Sharon Solarz, fostă membră a grupării activiste radicale Weather Underground, este arestată de FBI, declanşând o adevărată furtună mediatică. Investigând cazul, tânărul reporter Ben Shepard află cu suprindere că Jim Grant, avocat de renume specializat în apărarea drepturilor civile, a refuzat s-o reprezinte pe Solarz.

După ce pune informaţiile cap la cap, ziaristul publică un articol incendiar, dezvăluind că avocatul a participat şi el la jaful armat din anii '80 şi că trăieşte de câteva decenii sub o identitate falsă. Demascat şi vânat de FBI, Jim Grant încearcă să dea de urma fostei lui partenere, Mimi, care a orchestrat jaful, şi să-şi dovedească nevinovăţia.