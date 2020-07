„Redescoperă România"

Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au inițiat un demers ce nu s-a mai realizat în România - o călătorie muzicală în mai multe orașe, până la sfârșitul lunii august.

Ce ați spune dacă ați vedea doi muzicieni cântând într-un lan de grâu? Sau dacă i-ați descoperi interpretând printre ruinele unei cetăți dacice? Sau în cu totul alte spații decât suntem obișnuiți să ascultăm muzica clasică? Ei bine, nu este pură imaginație, ci pur adevăr, pentru că pe acești doi muzicieni îi cunoașteți deja prin intermediul proiectelor pe care ei le derulează în mediul online de ceva timp.

Ștefan Doniga, extraordinarul pianist, care în luna martie, alături de talentata violonistă Diana Jipa, iniția minunatul proiect “Live Classic”, iar apoi, de 1 iunie ne bucura copiii prin proiectul cu muzică din filme de desene animate, s-a gândit să continue seria de idei spectaculoase și să inițieze un demers ce nu s-a mai realizat până în acest moment în România.

Cei doi artiști, pasionați de muzică și de tot ceea ce ține de ideea de românesc, ne propun pentru această vară o călătorie muzicală ce poartă numele “Redescoperă România”.

“Dacă în anii trecuți, la vremea aceasta ne pregăteam deja de vacanță, acum ne pregătim de turneu. Un turneu pe care l-am gândit însă cât mai apropiat de starea unei vacanțe pe care să o petrecem împreună cu toți cei care ne vor urmări online: vom călători prin România, vom întâlni oameni extraordinari, pasionați de munca lor, poate nu atât de cunoscuți, care ne vor arăta așa cum numai ei știu frumusețile pe care le îngrijesc.

Vom ajunge în locuri de poveste și vom afla lucruri mai puțin știute dar incredibil de frumoase și interesante. Toate acestea le vom face însă purtați de muzică: vom cânta oriunde vom ajunge, în teatre, muzee, monumente istorice, grădini botanice, castre romane, palate și mănăstiri și multe altele, muzica pe care o vom simți mai potrivită.

Si mai avem alături un prieten drag, un alt iremediabil îndrăgostit de România, care ne învață de mai bine de 10 ani să ne iubim țara și locurile frumoase cu o pasiune inconfundabilă: fiecare întâlnire a noastră se va încheia cu un episod din seria Wild Carpathia pe care Charlie Ottley ni le oferă spre difuzare ca să mai deschidem încă o fereastră spre frumusețile acestor locuri”, a declarat pianistul Ștefan Doniga.

Pentru cei ce nu i-au ascultat încă pe Ștefan și Diana, le recomand cu toată căldura să o facă. Pentru că cei doi muzicieni oferă o serie de recitaluri camerale de excepție, difuzate în direct online, pe paginile personale de socializare. Proiectele lor sunt astfel concepute încât să dăruiască publicului, în continuare, emoția și bucuria muzicii LIVE, să păstreze și să transmită cât mai aproape de realitate experiența contactului direct cu muzica și senzația sălii de concert.

Iar acum, pe întreaga perioadă a verii, prin intermediul ineditului proiect “Redescoperă România”, Ștefan și Diana ne propun o călătorie muzicală prin cele mai frumoase locuri ale țării.

Prin muzica lor și prin intermediul peisajelor fantastice care au făcut deja celebră România, cei doi muzicieni talentați și versatili vor încerca să ne transmită emoția și bucuria reconectării cu spațiul pur românesc.

Până pe 31 august, Ștefan și Diana vor ajunge în Focșani, la Monumentul Unirii, Teatrul și Ateneul Popular “Maior Gheorghe Pastia”, la Teatrul “Maria Filotti” din Brăila, la Mănăstirea Măxineni, la Castrul Roman de la Porolissum, Grădina Botanică din Jibou, Clădirea Transilvania din Zalău, Casa Memorială “Iuliu Maniu” de la Bădăcin, dar și la o serie de puncte istorice din Brașov.

“Am gândit proiectul acesta nu numai pentru că sunt momente în care nu mai putem cânta, așa cum e normal, în săli de concert, sau pentru că turismul, mai ales cel cultural, e în grea suferință. Am făcut-o pentru că am simțit că e un moment foarte important de a ne apropia cât mai mult de cine suntem cu adevărat, noi, românii. Poate că nu trebuie să ne urmăm modelele sau să împlinim cu strictețe tradițiile, pentru că trăim într-o lume modernă și fiecare are libertatea de a alege. Dar e nevoie să le cunoaștem, pentru a ști cum și de ce suntem așa cum suntem, ce ni se potrivește și de ce alegem ceea ce alegem. Cu alte cuvinte, să ne redescoperim. Cu umor, liniște, relaxare, dragoste și frumusețe, să redescoperim România“, ne-a spus cu însuflețire Ștefan Doniga.

Iar noi, cu aceeași însuflețire, le vom sta și de această dată alături. Succes, Ștefan și Diana! Mulțumim că ne bucurați sufletele prin dăruirea voastră totală față de muzică și față de moștenirea culturală atât de importantă în definirea a tot ceea ce suntem astăzi!

Un articol de Valentina Băințan