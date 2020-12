Recunoaștere pentru vedetele TVR

Andreea Marin, Mihai Rădulescu și „Matinalii” TVR 1, Liza și Fere s-au aflat printre premianții a două gale importante. Două premii speciale au fost acordate pentru vedetele TVR la Gala „Radar de media” 2020.

Vineri, 18 decembrie, a fost o zi festivă pentru media românească și pentru vedetele Televiziunii Române, care, în ciuda condițiilor dificile impuse de pandemie și-au păstrat profesionalismul. Gala Premiilor RADAR DE MEDIA 2020 și-a desemnat câștigătorii, iar Andreea Marin și Mihai Rădulescu au primit trofee speciale. Din această toamnă, Andreea Marin, una dintre cele mai puternice şi carismatice vedete, a revenit la Televiziunea Română pentru a realiza un talk-show inspiraţional, motivaţional, „Nu există nu se poate". Gazdei emisiunii TVR 2 i-a fost înmânată diploma pentru „Cea mai bună revenire la TV”.

„Vai de mine, m-a prins Radarul?”, a spus vedeta cu umor. „Să te tot prindă Radarul la 46 de ani, astfel, la debut.Dacă la vârsta aceasta încă ai un debut în ceva, în meseria mea, în cazul meu, atunci ai reușit, ești mereu copil și pentru tine „Nu există nu se poate”. Am această credință că și atunci când trăim vremuri tulburi, există printre nori un fir de lumină care ajunge la noi dacă avem destulă voință, dacă ne punem imaginația la contribuție, dacă avem sufletul mare și deschis către a găsi locul Acela potrivit pentru noi în această lume mare și tulbure în această perioadă”, a spus Andreea Marin.

Cu o activitate în presă de peste 25 de ani, Mihai Rădulescu a realizat sute de reportaje şi transmisii directe de la marile evenimente politice interne şi internaţionale. În ultimii doi ani, a colaborat în mai multe rânduri cu studioul TVR Moldova de la Chişinău şi a moderat emisiunile electorale pentru alegerile parlamentare, locale - 2019 si prezidentiale - noiembrie 2020. Jurnalistul a primit premiul special „Promovarea jurnalismului de calitate în Republica Moldova”.

„Vă mulțumesc, mă bucur că aveți o vedere panoramică și peste Prut. E nevoie de așa ceva, e nevoie chiar de mai mult, de unificarea peisajului media de aici și de acolo. Este o soluție pe care mulți o văd ca fiind cea mai eficientă pentru a contracara influența rusă cu binecunoscuta propaganda toxică”, a spus Mihai Rădulescu întors în studioul de la București.

Deşi anul acesta a fost unul atipic pentru organizarea evenimentelor, Radar de Media a păstrat tradiţia şi i-a invitat pe cititori să-şi aleagă favoriţii. Astfel, după aproape două luni de votare, au fost exprimate aproximativ 150.000 de voturi pentru ediţia cu numărul 10. Decernarea Premiilor Online RADAR DE MEDIA 2020 a avut loc online.

Trofeul pentru ascensiunea anului in media a fost atribuit Lizei Sabau si lui Gabriel Feresteanu în cadrul galei ISucces - Celebrity Awards. Premiileau fost decernate vineri, 18 decembrie, în cadrul unui eveniment online la care au participat personalităţi cunoscute.

Fere a fost recunoscător pentru tot ce a trăit în acest an: ,,În 2020 am debutat în forță și am incheiat la înălțime. Nu mă grăbesc să spun că a fost anul nostru pentru că sunt determinat să aducem rezultate uimitoare în 2021. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din TVR pentru că ne-au acordat tot sprijinul ți toată încrederea. Împreună sunt convins că mai avem multe de spus”.

Liza, mai glumeață, le-a transmis tututor că au premiat abia începutul ,,e dovada că cine se trezește dimineată, departe ajunge. Suntem recunoscători și bucuroși pentru tot ce trăim. Este o muncă de echipă în care suntem doar fața. Am marcat doar începutul, nu aveți idee ce v-am pregătit în 2021”.