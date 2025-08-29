"Ferma", emisiune pentru actuali și viitori tineri fermieri | VIDEO

În comuna Rusănești, județul Olt, tânărul fermier Florin Chirea demonstrează potențialul agriculturii românești moderne, bazată pe tehnologie înaltă și expertiză. Urmărim o ediție "Ferma", duminică, 31 august, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Pe o suprafață de 3000 de hectare, Florin Chirea cultivă cereale, cu accent pe grâu, secară și porumb, utilizând tehnologii avansate și sisteme de irigație performante. O parte semnificativă a producției, aproximativ 2000 de tone de siloz de secară și masă verde, este destinată furajării animalelor.

Activitatea principală a fermei constă în creșterea vacilor de lapte, dispunând de grajduri moderne, cu sisteme de aclimatizare și săli de muls. În prezent, ferma are 540 de vaci la muls, cu planuri de extindere la 800, odată cu finalizarea unei investiții într-un grajd ultramodern, proiectat pentru 1450 de capete. Unitatea include și un grajd pentru junincile gestante, numărând 250 de exemplare.

Sub coordonarea inginerului zootehnist Romică Glință, alimentația animalelor beneficiază de o atenție deosebită, rezultând o producție medie de 37 de litri de lapte per vacă, obținută prin trei mulsori zilnice. Un procent de aproximativ 20% din bovine sunt reformate, fiind selectate cele cu productivitate mai scăzută. Medicul veterinar Rodica Mocanu, șefa fermei de bovine, colaborează strâns cu inginerul zootehnist pentru a asigura sănătatea și productivitatea optimă a efectivelor.

. Un aspect inovator al fermei este utilizarea compostului de animale într-o stație de biogaz. După extragerea gazului, compostul sterilizat este refolosit ca așternut pentru animale, fapt ce arată preocuparea pentru practicile agricole eficiente.

. Cu ambiția de a ajunge la 1000 de vaci la muls și cu un teren suficient la dispoziție, fermierul Florin Chirea investește constant în viței și juninci, asigurând baza dezvoltării viitoare a fermei.

***

Tot în județul Olt, în zona Romanați, un alt tânăr fermier Marius-Elvis Cazacu, a continuat tradiția agricolă a familiei, gestionând 890 de hectare cultivate cu grâu, rapiță, orz, floarea soarelui și porumb. Anul agricol a prezentat contraste, fiind favorabil culturilor de toamnă, dar mai puțin generos pentru cele de primăvară, din cauza secetei accentuate, agravată de lipsa sistemelor de irigații.

Fermierul este membru al unei cooperative agricole care deține utilaje performante, silozuri dotate cu laborator, moară de furaje și o secție de ambalare pentru cereale extrudate. Prin accesarea de fonduri europene și credite bancare, a reușit să transforme un siloz dezafectat din comuna Dobrosloveni într-o fabrică de mezeluri, operațională din 2020. Fabrica dispune de depozite frigorifice, camere de transare și linii de producție automatizate, având o capacitate de producție de până la 10 tone pe zi. Aici se produc mezeluri proaspete și afumate, după rețete tradiționale, cu o calitate superioară.

Controlul calității este o prioritate, de la ingredientele de bază până la condimente, fiind nevoit să importe carne de porc din cauza efectelor pestei porcine. În ciuda creșterii prețurilor, fermierul se angajează să mențină standardele înalte ale produselor sale.

Viziunea sa de viitor include crearea unui lanț integrat, de la o fermă de suine proprie la producția și comercializarea mezelurilor în magazine proprii. Deși se confruntă cu numeroase provocări, Marius-Elvis Cazacu își păstrează optimismul și determinarea.

Emisiune de Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc

"Ferma", duminică, 31 august, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

