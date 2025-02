E timpul pentru jazz cu Thana Alexa, la TVR Cultural

Cântăreaţa americană de jazz Thana Alexa a fost nominalizată în anul 2021 de Asociaţia jurnaliştilor de jazz "Vocea feminină a anului", şi este prima interpretă de origine croată nominalizată la un premiu Grammy. În acest concert – care a avut loc la 22 martie 2023 - Thana Alexa şi-a prezentat albumul ONA, pentru care a compus majoritatea pieselor.

TVR Cultural difuzează în premieră, sâmbătă, 1 martie, de la ora 18:50, Jazz cu Thana Alexa ( It’s Time for Jazz: ONA, Thana Alexa and HRT Jazz Orchestra, Croaţia, 2023)

Solista, compozitoarea şi producătoarea Thana Alexa a fost remarcată ca o "extraordinară forţă creatoare în muzică", ce reuşeşte să "împingă granițele genului într-un teritoriu nou și neexplorat, cu rădăcini adânc înrădăcinate în jazz și nuanțe de soul contemporan și world music."

Născută în New York în 1987, a început să cânte la vioară încă de 4 ani, crezând că aceasta este adevărata sa vocaţie. Potrivit biografiei sale oficiale, la 13 ani, s-a mutat cu familia în Croația și a fost provocată de învățarea unei noi limbi și de tranziţia către o altă cultură. Croația a fost ţara în care și-a descoperit vocea şi a început să ia lecții de la un profesor de canto, care a introdus-o în muzica de jazz, blues și soul. La 16 ani, a fost descoperită de vibrafonistul de jazz de clasă mondială Bosko Petrovic, cel care a adus jazz-ul în Croația și care a fost mentorul ei până când s-a întors în SUA pentru facultate. Alexa a absolvit New School for Jazz and Contemporary Music și Eugene Lang College cu două diplome de licență în jazz și, respectiv, muzică și psihologie contemporană.

„Ca muzicieni, avem o capacitate incredibilă de a ajunge la oameni prin artă.” Thana Alexa

Albumul său, ONA (lansat în martie 2020) a fost de două ori nominalizat la Grammy. Şi a câştigat Concursul Internațional de Compoziție Jazz 2021 cu piesa ei „ONA”. "Inspirat de poveștile intergeneraționale și interculturale ale femeilor imigrante din familia ei, a evoluat într-o explorare a experiențelor femeilor contemporane de pretutindeni. ONA ne vorbește muzical despre fiecare fațetă a feminității, transmitând un mesaj de împuternicire." (thanalexa.com)

Alexa a co-fondat Ponta Lopud Jazz Festival în Croatia şi este directorul artistic al festivalului, o rampă de lansare pentru tinerii muzicieni din regiune, o iniţiativă încurajatoare pentru artişti din toată lumea aflaţi în turnee.

Printre nenumăratele colaborări ale artistei, cea mai importantă este probabil aceea pe care o are cu soţul ei, de patru ori câştigător al premiului Grammy, Antonio Sanchez. Ei au înregistrat nouă albume împreună.

Solist: Thana Alexa

Dirijor: Miron Hauser

Orchestra de Jazz a Radioteleviziunii naţionale din Croaţia

