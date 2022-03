„Rețeaua de Idoli”: Marcel Pavel, cel mai sincer interviu

Luni, 28 martie, de la ora 21.00, la TVR 2, Irina Păcurariu vă invită la o nouă ediție„Rețeaua de Idoli”. Invitat este Marcel Pavel.

Talentatul artist Marcel Pavel este aplaudat de fiecare dată pe scenă. Puțină lume știe însă câtă muncă se află în spatele fiecărei apariții, mai ales că Marcel Pavel este un perfecționist.

Invitat la „Rețeaua de Idoli”, într-un loc elegant, potrivit pentru a găzdui un spectacol de muzică clasică, sala mare a Muzeului „Zambaccian”, oaspetele Irinei Păcurariu de luni, 28 martie, de la ora 21:00, la TVR 2 a răspuns deschis întrebărilor legate de profesie, școală sau familie și a încercat să lămurească evenimente controversate din cariera sa, care nu l-au lăsat să doarmă liniștit luni de zile.

În urmă cu 10 ani, „Scandalul Imnului” de la partida de fotbal România-Franța ținea prima pagină a ziarelor. Marcel Pavel și FRF erau amendați cu câte 5.000 de lei pentru intonarea imnului național „Deşteaptă-te române" într-un mod diferit faţă de varianta originală. Atunci, cântăreţul a interpretat integral prima strofă din imnul naţional al României, însă doar primele două versuri din cea de-a doua strofă, pe care le-a repetat de trei ori. Presa specula că ar fi fost implicații de ordin politic.

„Se relansa Arena Naţională și era primul meci oficial, chiar la inaugurarea stadionului. Erau 55.000 de oameni care cântau imnul, dar cei mai mulți nu cunoșteau versurile, doar prima strofă. Aveam tot textul în cap, dar mi s-a oprit casca, auzeam doar publicul şi, instinctiv, am cântat greşit alături de ei…”, a explicat Marcel Pavel incidentul de pe Arena Națională.

Mai mult, artistul, care era bun prieten cu Ioana Băsescu, a explicat personal fostului președinte Traian Băsescu cum s-au desfășurat lucrurile, iar acesta a înțeles.

Când vine vorba despre muzică, Marcel Pavel este un perfecționist. A terminat Conservatorul cu nota 10 și, bursier în toţi cei patru ani de studiu, cântăreţul a donat banii unuia dintre colegii săi, un student fără mari posibilităţi financiare. Mai mult, el spune că în școală a fost „umil”, deși era deja o vedetă cunoscută.

„La primul examen la Conservator, comisia m-a întrebat: „Cum vă numiți?” Am răspuns: „Marcel Pavel”. „Aici te numești Pavel Marcel!”, mi s-a răspuns. După un an, la examenul semestrial, am fost întrebat: „Ce cauți aici? Ești deja vedetă, ai notorietate… Iei locul unui alt copil”. „Nu am luat locul nimănui. Am dat un examen. Dacă acel copil era mai bun decât mine și învăța mai mult decât mine, era el în locul meu. Am venit ca un simplu student, pentru a descoperi și învăța de la dumneavoastră tainele cântului clasic, făcut la nivel academic!”, a adăugat artistul.

Luni, 28 martie, de la ora 21:00, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli” este Marcel Pavel. Interviul, realizat în sala mare a Muzeului „Zambaccian”, întoarce un artist iubit și cunoscut de toată lumea la cele mai personale episoade care i-au marcat viața. Ediția poate fi revăzută vineri, 1 aprilie, de la ora 22:00, la TVR 2.