"Sarea în bucate": Rață pe varză și supă de rață cu tăiței de casă | VIDEO

În această ediție Sarea în bucate punem rața la cuptor pe pat de varză acră. Gătim ca la Racovița, în gospodărie la Piky Mircea, bănățan destoinic cu vaci și oi, porci și găini, rațe, gâște și câte alte orătănii la casa omului.

Și am ales din ogradă cea mai bandită rață, am deschis șpaisul, afumătoarea, butoaiele cu murături și damingenele de răchie și așa am aflat ce au mezelurile lui Piky de vin oameni de prin alte orașe din Banat să îl caute în piață la Buziaș pe ăl mai mare mezelar.

În zeama în care a fiert carnea uica Mihai face o supă cu tăiței fini ca părul de zână iar grăsimea obtinută în fiertură se pune în tava cu varză peste care se așează ca pe tron rața.