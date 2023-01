Spectacolul cu piesa "Quartet", la TVR3 și TVRi

Duminică, 22 ianuarie, de la ora 20.00 (la TVR3) și de la ora 23.00 (la TVR Internațional), vă propunem spectacolul cu piesa "Quartet", de Spiró György.

QUARTET, de Spiró György

Casa de Producție TVR, 2014

Traducerea: Ana Scarlat

O poveste tulburătoare care se petrece în Ungaria postcomunistă, despre comunism, delaţiune şi puterea de a nu-ţi dezamăgi semenii.

Am schimbat evenimentul istoric generator al poveştii (este vorba de revoluţia din 1956), cu acţiunile, mai puţin radicale, pe care le-au iniţiat dizidenţii români (răspândirea manifestelor anticomuniste în anii `80). Am modificat numele unor străzi şi cartiere specific budapestane, cu unele posibile în orice capitală est-europeană. Am înlocuit referinţe specifice anului 1990, cu cele ale timpului nostru. (Gelu Colceag)

***

Adaptarea și regia: Gelu Colceag

În distribuţie: Virgil Ogăşanu, Coca Bloos, Doru Ana, Crina Mureşan.

Scenografia: Dana Moraru

Director de imagine: Cristian Stoian

Producător Alexandru Munteanu

Ilustraţie muzicală: Crina Bolboceanu

Editor de imagine: Oana Gheorghe

Regia de montaj: Silvia Coman

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR.