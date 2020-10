Povestea lui Nea Mărin și cum a devenit personaj naţional

Vineri, 30 octombrie, de la ora 20:00, emisiunea „Gala umorului” invită telespectatorii TVR 2 să revadă momente inedite cu unul dintre cei mai mari actori români de teatru, dar mai ales de film, actorul care a dat naştere, la Televiziunea Română, celebrului personaj „Nea Mărin”. Pe durata a două ore de program, ne vom reîntâlni cu „Voievodul filmului românesc”: Amza Pellea.

„Creat în întregime de Amza Pellea, Nea Mărin este opera unui excelent actor şi fin observator al psihologiei omeneşti”, spunea în 1979 Ov. S. Crohmălniceanu, despre personajul devenit un adevărat erou national. Încă de la primele apariţii ale personajului Nea Mărin, românii au fost șocați și i-au trimis telegrame actorului Amza Pellea, în care spuneau: «Dumneata, care ai jucat Mihai Viteazul, te apuci să spui poveşti, cu întâmplări de la ţară, la televizor?», povestea Amza Pellea într-un interviu-eveniment în 1981. Tot el dezvăluia și că Nea Mărin a ajuns prima oară la radio, acolo unde un fost coleg i-a facilitat lansarea la public. Personajul Nea Mărin a fost inspirat de un unchi de-al marelui actor, ca un omagiu adus dispariției acestuia pe front. Amza Pellea a conturat tabloul lui Nea Mărin întocmai după personalitatea unchiului său, iar multe dintre glumele inserate în scenetele sale au fost capturate pe tren, când actorul se deplasa pe ruta București-Craiova.

Popularitatea lui Nea Mărin era atât de mare, încât filmul lui Sergiu Nicolaescu, „Nea Mărin miliardar“, care a avut premiera la 5 februarie 1979, a devenit cea mai populară peliculă românească din toate timpurile.

Despre Amza Pellea, Nea Mărin și despre personajele îndrăgite din povestirile sale, a vorbit și actriţa Draga Olteanu-Matei, care a interpretat-o pe Veta, soţia lui Mărin Juvete: „Amza a făcut un personaj naţional din «Nea Mărin». Este marele său merit. Noi eram ca fraţii. Am şi fost la Băileşti. Acolo am cunoscut toate personajele despre care vorbea Amza“, şi-a reamintit actriţa. Una dintre cele mai spumoase scene ale peliculei a avut-o ca protagonistă şi a fost filmată într-un bar din Olimp. „Eu veneam cu paporniţa cu praz, să-l caut pe Mărin. Mafioţii erau pe ringul de dans, deghizaţi în femei. Sergiu Nicolaescu mi-a zis: «Ei încep să danseze, iar tu trebuie să-ţi faci loc printre ei, ca să ajungi langa Amza». Erau în bar vreo 200 de figuranţi şi spectatori de ocazie, veniţi să vadă cum e la filmare. Ca să-mi fac loc, am început să lovesc cu paporniţa în stânga şi-n dreapta. A fost o nebunie! Lumea a început să aplaude“, şi-a reamintit actriţa într-un interviu.