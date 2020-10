Festivalul Naţional de Artă Naivă

Peste 100 de lucrări ale unor artiști din toată țara vor fi expuse între 14-17 octombrie, la Festivalul Naţional de Artă Naivă din Oradea. Vernisajul festivalului la avea loc joi, 15 octombrie, ora 17.30, la Muzeul Ţării Crişurilor.

Fascinant domeniu vizual aşezat de multe ori nemeritat în sfera amatorismului sau a artei brute, populare, arta naivă propune privitorului o întoarcere la origini, la nivelul inocenței primare, pentru a redescoperi un univers pe care îl credeam uitat: candoarea cu care un copil priveşte întrebător tot ceea ce-l înconjoară. Mediul arhaic şi sacral al satului este perfect pus în valoare de relaţia cu acest tip de artă, conservată în artiştii naivi, adulţi, ca o adevărată… zestre de puritate şi prospeţime infantilă.

În cadrul Festivalului Național de Artă Naivă, vizitatorii vor putea admira aproape toate tehnicile artistice: pictură în ulei şi acrilic, grafică (gravură), sculptură, ceramică şi, în premieră la această ediţie, tapiserie (atât manuală, cât şi ţesută în tehnicile haute lisse şi bas lisse). Festivalul va cuprinde, pe lângă expoziția lucrărilor semnate de 20 de artiști, și o serie de conferinţe, workshop-uri, spectacole de teatru ţărănesc și o lansare de carte. Ca un element de noutate a acestei ediții, a fost introdusă şi proiecţia de film documentar.

"Ne bucurăm să putem organiza, an de an, iată suntem în al şaptelea, acest festival dedicat unei arte de nişă, transformând astfel capitala Bihorului, pentru câteva zile, în capitala artei naive contemporane româneşti. Scena artistică naivă prinde contur încet, dar sigur, pe fondul unui interes tot mai mare din partea consumatorilor mai vechi sau mai noi. Şi, dacă ţinem cont că la ediţia de anul trecut aproape 75% din expoziţie a fost vândută, chiar se pare că arta naivă câştigă teren", a declarat pentru Agerpres organizatorul evenimentului, Mircea Stroe, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Naivi din România.

Pe lângă lucrările artiștilor contemporani prezentate în cadrul festivalului vor fi expuse și lucrări ale unor artiști demult dispăruți, foarte apreciați și căutați de colecționari. Printre aceștia se numără Elisabeta Arhip și Maria Caciora-Taşnicu - unele dintre cele mai mari artiste naive din ţara noastră - precum şi Viorel Cristea, considerat cel mai mare peisagist naiv din Europa. Lucrările care le poartă semnătura, expuse pe simeze, provin din colecții particulare și sunt foarte valoroase datorită rarității lor.

Festivalul cuprinde și secțiunea “debutantul anului”, aceasta fiind reprezentată de lucrările semnate de Maria Ghercă. Şcoala Populară de Arte din Botoşani expune lucrări din colecţia proprie, aparţinând unor artişti naivi absolvenţi ai instituţiei.

Prin evenimentele dedicate s-a reuşit formarea unui nucleu de oameni care vor să afle mai multe despre acest gen de artă şi din care vor apărea viitorii colecţionari de artă naivă, consideră organizatorii.

"Am format o piaţă incipientă care creşte şi se dezvoltă de la an la an, însă este nevoie de o educare continuă în acest domeniu. Interesul pentru arta naivă, chiar dacă în creştere, este încă la început, dar potenţialul este foarte mare", a precizat Mircea Stroe.

Asociaţia Artiştilor Naivi din România a fost înfiinţată la Oradea în anul 2014 şi reuneşte aproape toţi creatorii de artă naivă din ţară. Din păcate, numărul lor se limitează la doar 30 de artiști. Scopul asociației este de a integra arta naivă în sfera artelor vizuale ce se bucură de o mai mare receptivitate în rândul colecționarilor și iubitorilor de frumos.

Surse foto: Asociatia Artistilor Naivi din Romania, Agentia News Bihor

Irninis Miricioiu