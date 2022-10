Provocarea “mulsul caprei“ în emisiunea Marinei Almășan

A doua ediție “Rivalii... cu Marina Almășan“ invită telespectatorii să gasească răspunsul la o întrebare inedită: Oare tinerii de azi, de la sat, mai sunt familiarizați cu muncile gospodăriei țărănești?

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 15:00, Marina Almășan a pregătit tânărului solist de folclor, Paul Ananie, proba de… muls capra. Experimentul inedit s-a desfășurat în emisiunea sa, “Rivalii“, sub privirea exigentă a “rivalei” sale din platou, faimoasa interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, reprezentanta “generației adverse”.

Surprinzător, “rezultatul corect” al probei a fost oferit nu de experimentata solistă bucovineană, ci de juratul Dan Helciug, care a demonstrat că viața la oraș și efervescenta carieră artistică nu l-au ținut departe de obiceiurile ancestrale.

Rezultatul competiției îl veți afla urmărind ediția de sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 15:00 a emisiunii TVR 2, “Rivalii... cu Marina Almașan“.

“Deși dialogul dintre generații nu est deloc unul hilar, ci, dimpotrivă, unul încărcat de nenumărate învățăminte, am ales să colorăm cele două ore de emisiune cu scurte momente de respiro, care să fie subordonate temei noastre majore, dar în același timp să asigure acel caracter de “divertisment”, necesar unei emisiuni de sâmbătă după-amiaza”, spune Marina Almășan.

În fiecare sâmbătă, Marina Almasan îsi propune să aducă față-n față cele două tabere: tinerii și vârstnicii, primii - cu forța și entuziasmul și celelalte “instrumente” și caracteristici specifice vârstei, ceilalți - cu înțelepciunea, experiența și cumpatarea, pe care le-o oferă anii din buletin. În cea de-a doua ediție a emisiunii, actrița Emilia Popescu, artistul Dan Helciug și psihologul Eduard Puiu, juriul competiției “Rivalii”, vor evalua prestația a doi invitați: celebra solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca și Paul Ananie, un tânăr solist de muzică tradițională din Maramureș.

“Eu eram “minutul și trăznaia” când eram mic. Mi-am spart fruntea de trei ori (îmi place să zic că eu sunt Harry Potter din Maramu, pentru ca am exact o cicatrice pe frunte ca și el. Nu e chiar în forma de fulger dar e pe-acolo). Apoi… mi-am fracturat mâna stângă (am trei operații), obrazul mi l-am zgâriat într-un geam, etc. Îmi aduc aminte că mergeam la urgențe destul de des și m-a întrebat o doamnă: păi, măi Paul, dacă tu de la vârsta asta tot îți spargi capul, rupi mâinile etc. ce o să te faci când o să fii mare? Și eu i-am răspuns simplu: Prinț”, se descrie cu umor interpretul Paul Ananie.