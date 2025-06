TVR s-a alăturat cursei pentru Sănătatea Femeii - Race for the Cure

Vedete, jurnalişti, dar şi angajaţi din alte departamente ale Televiziunii Române au sărbătorit sănătatea, alături de familii, prieteni şi colegi, în cea mai mare cursă caritabilă dedicată vieţii.

Race for the Cure este destinată promovării sănătăţii şi luptei împotriva cancerului, iar în România cea mai mare cursă internaţională a ajuns la ediţia a 11-a. Cursa a fost organizată de Fundaţia Renaşterea, iar Televiziunea Română a fost partener media oficial al evenimentului.

Pe lângă miile de participanţi din toată ţara, în cursă s-a înscris şi echipa TVR, care s-a aliniat la start pentru a susţine demersul dedicat prevenției și depistării cancerului de sân și de col uterin.

„Am participat la Race for the Cure nu doar pentru a alerga, ci pentru a transmite un mesaj de solidaritate, speranță și conștientizare. A fost o zi speciala, încărcată de emoţie. Am văzut cum oameni de toate vârstele s-au unit cu toţii într-o cursă care a avut un singur scop – să lupte, simbolic și concret, împotriva cancerului de sân”, a spus Teodora Antonescu, una dintre vedetele Televiziunii Române care s-a aflat printre participanţi.

"Am alergat cu doua mesaje: susţinere şi conştientizare. E important ca Fundaţia Renaşterea să poată ajuta în continuare cât mai multe femei. Iar noi să înţelegem cât de important e un control făcut la timp. Îţi poate salva viata!", a adăugat Diana Dumitraşcu, jurnalist TVR.

„Fac parte din categoria familiilor în care o persoană a fost diagnosticată și, din păcate, nu mai este printre noi, mama mea, care s-a întâmplat acum mult timp. Nu există această conștientizare, s-a întâmplat acum mai bine de 20 de ani și sunt convinsă că dacă atunci când mămica mea ar fi fost în viață, ar fi avut parte de informație, ar fi știut să meargă la control, ar fi știut să aibă grija de ea și ar fi supraviețuit, sunt convinsa de asta, dar din păcate nu a fost să fie așa”, a povestit Albertina Ionescu, jurnalist TVR.

“Cred că misiunea noastră, a persoanelor publice, cu atât mai mult cu cât lucrăm la Televiziunea Română este să informăm corect și să promovam puternic astfel de evenimente care pot salva vieți. Până la urmă, toate femeile trebuie să știe cât de importantă este prevenția și sănătatea, în general”, susţine Loredana Iordache, jurnalist TVR.

Peste 6000 de persoane de toate vârstele, un record pentru Romania, in cele 11 editii organizate până acum, s-au adunat duminică dimineaţă în Piaţeta Regelui din Capitală pentru a atrage atenţia cât de importantă este prevenţia.

Fondurile strânse din taxele de înscriere şi donaţii vor fi folosite pentru a oferi Teste Babeş Papanicolau şi mamografii digitale gratuite femeilor vulnerabile, precum şi peruci din păr natural pentru femeile şi copiii diagnosticaţi cu cancer.

În Romania, cancerul de sân, colorectal și cel de col uterin sunt pe primele trei locuri ca incidență în rândul femeilor. Programele de diagnosticare timpurie au fost salvatoare pentru mai bine de 80% dintre femeile care au mers la medic la timp.

“Sunt aici pentru că susțin viața și pentru că vreau ca fiecare persoană să înțeleagă că un simplu control de rutină, chiar dacă nu ai niciun semn, poate face diferența între ceva foarte grav și o viață sănătoasă”, spune Diana Brâncuș, jurnalist TVR.

Pentru Mădălina Chițu, jurnalist TVR, prezența la cursă a fost “Atât un gest de susținere pentru supraviețuitoarele cancerului, cât și un îndemn pentru ca româncele să vina și să-și facă un simplu control cel puțin o dată pe an, pentru că în ziua de astăzi cancerul este o boală care se tratează dacă este descoperită la timp”.