Duios, prin New York trecea... Anda Onesa, printre românii întâlniţi de Marina Almăşan în călătoriile sale „Hai-Hui...”, la TVR 2

PROMO

Miercuri seară, admirăm New York-ul de la înălţime. De pe Empire State Building, Marina Almăşan ne dă întâlnire pe 18 iunie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Călătoria Marinei Almăşan la New York continuă într-un nou episod al emisiunii, alături de alţi români de ispravă, pe care realizatoarea TVR îi întâlneşte în drumul săi. Vedem „Hai-Hui... cu Marina” miercuri seară, pe 18 iunie, de la 20.05 – şi în reluare sâmbătă, 21 iunie, de la 14.00, la TVR 2.

„Din nou New York! De data aceasta, îi vom întâlni pe actriţa Anda Onesa, scriitoarea Carmen Firan, interpreta de folclor Lia Lungu, Raoul Mândru, un geniu al publicităţii, business-man-ul Ciprian Bazenikas şi Daniela Sârbu, fondatoarea celebrei şcoli Waldo. Vizităm Central Park, National Library, Empire State Building, Bryant Park şi alte multe locuri cool din Oraşul care nu doarme niciodată!”, ne incită Marina curiozitatea cu noi experienţe trăite peste Ocean.

După ce ne-a fermecat în producţia cinematografică „Duios Anastasia trecea”, care i-a adus şi Premiul pentru interpretare feminină la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, în 1980, şi după ce ne-a cucerit definitiv cu rolurile sale din filme precum „Noi, cei din linia întâi”, „Primăvara bobocilor” sau „Balanța”, Anda Onesa a ales visul american. De peste 30 de ani, actriţa locuieşte la New York. Cu ce se ocupă acum şi cum şi-a găsit rostul pe pământ american ne povesteşte în ediţia de miercuri „Hai-Hui… cu Marina”, de la TVR 2.

„Prin oferirea unui mediu de susținere și flexibil, Școala Waldo îi împuternicește pe elevi să își urmeze pasiunile, să depășească provocările și să își asume responsabilitatea pentru propria învățare. Această abordare personalizată promovează succesul academic, încrederea în sine, independența și o dragoste pentru învățare care se extinde dincolo de sala de clasă.” Este un scurt fragment dintr-un articol publicat în nyweekly.com, ce o portretizează pe tânăra antreprenoare Daniela Sârbu şi elogiază Waldo International School, „un loc în care înțelegerea este prioritizată față de învățarea mecanică”. Cum a ajuns românca să pună bazele uneia dintre cele mai râvnite şcoli din New York aflăm chiar de la ea, în interviul acordat Marinei Almăşan.

De 25 de ani e stabilită la New York şi scriitoarea Carmen Firan. Cum vede ea acum România de peste Ocean şi ce are de oferit America românilor îi povesteşte Marinei la o şuetă. Iar despre business în „Ţara Făgăduinţei” aflăm mai multe de la Ciprian Bazenikas, dar şi de la Raoul Mândru. Consulul general Mihaela Florea şi bănăţeanca a cărei voce a răsunat la Revoluţie din balconul Operei din Timişoara, Lia Lungu, completează lista partenerilor de dialog ai Marinei Almăşan în ediţia „Hai-Hui... cu Marina” la New York, din 18 iunie.

Din această primăvară, Marina Almăşan şi colegul său de drumeţie, Marian Grigore, ne propun o altfel de emisiune de călătorii, în care ne bucurăm ochii cu imagini din oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi ne inspirăm din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Cu ce ne surprinde vedeta TVR în noul program pe care ni-l oferă aflăm urmărind-o la TVR 2 în fiecare seară de miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbăta, la 14.00).