Timișoara - oraș al florilor, al Revoluției, al palatelor, dar şi al delicateselor și al oamenilor cu bun simț

Pe 27 aprilie, cu echipa „Exclusiv în România" dăm o nouă raită prin Timişoara şi în apropierea oraşului de pe Bega.

Dacă e duminică, savurăm călătoriile „Exclusiv în România”, de la ora 17.00, pe TVR 1. În acest nou episod, alături de Cristian Tabără şi echipa sa, vizităm Timișoara - oraș al florilor, al Revoluției, al palatelor și, nu în ultimul rând, al mâncării bune și al oamenilor cu bun simț. Că doar nu degeaba bănățenii se cred fruntea țării!

La Sanandrei, lângă Timişoara, punctul gastronomic local deţinut de Florin Cosma se dovedeşte o adevarată simfonie a gusturilor şi a bunului gust. Ca să mănânci aici, ai nevoie de o zi întreagă pentru a degusta toate produsele aşezate pe masă cu pricepere şi dăruire.

„În Timişoara am mâncat pâine cu dovleac, am văzut poze de la Revoluția din 1989, dezvăluite publicului pentru prima oară și am aflat că, în urmă cu un secol și jumătate, un palat se ridica în Timișoara în doar un an de zile”, ne-a povestit Marin Găbudean, producătorul emisiunii „Exclusiv în România”.

Expoziția „’35”, cu lucrări semnate de artistul Adrian Florin Pop și fotografii de Cătălin Regea, a fost deschisă la Comenduirea Garnizoanei Timișoara până la 30 ianuarie 2025. Marcând 35 de ani de la Revoluția Română, expoziția reprezintă cel mai mare solo show al unui artist contemporan în Timișoara. Echipa „Exclusiv în România” a vizitat expoziţa şi a stat de vorbă cu cei doi - artistul Adrian Florin Pop și fotograful Cătălin Regea - despre valoarea libertăţii şi democraţiei.

Născut în 1978, Adrian Florin Pop este un artist interdisciplinar al cărui limbaj vizual hibrid își are originea și referințele în cultura pop, pictura brută, expresionistă și postmodernă, practica sa artistică recurgând la ironie, la un proces ludic al denunțului, fiind definită printr-o componentă ce asociază elemente inedite pentru a obține semnificații declarative.

Cătălin Regea (n.1969) a fost implicat activ în Revoluția din 1989 din Timișoara, în timpul căreia a realizat fotografii cu valoare documentară. Experiența lui directă de răzvrătit față de sistem este completată de narațiune și imagine. Prin mesajul lor, fotografiile sale amintesc comunității valoarea libertății și a democrației.

Tot duminică, la TVR 1, ne vom bucura să aflăm informaţii şi să vedem care sunt cele mai frumoase palate din Timişoara, ba mai mult, cele mai interesante povești despre cei cărora le-au aparținut, unde găsim cea mai interesantă expoziție de artă și fotografie despre Revoluție, dar şi să descoperim cel mai bun loc unde se poate mânca sănătos și gustos.

foto: captură „Exclusiv în România”, TVR 1