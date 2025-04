Ştiaţi că există Festivalul Oul de Paști? „Exclusiv în România” participă la pregătirea lui

PROMO

Pentru duminica de Paşti, Cristian Tabără şi echipa „Exclusiv în România” au pregătit o ediţie de sărbătoare filmată în judeţul Bihor. Ascultăm un mirific concert de pricesne, învăţăm să preparăm reţete tradiţionale din Salonta sau Beiuş şi „împistrim” ouăle de pus pe masa de Paște, ca în satele bihorene. Pe 20 aprilie, ora 17.00, la TVR 1.

Cum în acest an Paştetele este sărbătorit la aceeași dată de toate religiile creștine, echipa emisiunii „Exclusiv în România” a ales să viziteze poate cel mai multiconfesional oraș din România: Oradea. Înalții prelați ai bisericilor ortodoxă, româno-catolică, greco-catolică și reformată transmit astfel mesajele lor de sărbătoare către telespectatori. Ba mai mult, Cristian Tabără şi echipa sa ne invită să urmărim un concert de pricesne cu Grupul Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, cel mai cunoscut grup de muzică bizantină de la noi din ţară. Participă Maria Coman, cea mai ascultată interpretă de muzică religioasă din România și Ribale Wehbé, artistă libaneză de muzică bizantină și orientală, apreciată la nivel internațional.

Următoarea oprire va fi la Salonta, unde reporterii emisiunii filmează rețete tradiționale de Paște specifice zonei Bihorului. Ce sunt Cicile de Bihor şi cum se prepară vedem duminică, 20 aprilie, de la ora 17.00, la TVR 1. Tot atunci, aflăm reţeta sarmalelor cu păsat ca-n Bihor, cea a celebrei plăcinte în foi de Beiuș, dar şi cum se prepară în această parte a ţării friptura de miel și drobul. Iar tradiția stropitului de Paște în Ardeal ne va fi explicată de specialiștii de la Muzeul Țării Crișurilor.

Câţi ştiaţi că, la Dragoteni, tot în Bihor, există „Festivalul Oul de Paști”? Unii am auzit, alţii – nu. Totuşi, de peste 20 de ani, „Festivalul Oul de Paști” se desfășoară în Joia Mare, în satul Drăgoteni, com. Remetea, din destinația de ecoturism Pădurea Craiului. Este cel mai vechi festival de acest gen din țară, iar sufletul manifestării este Dorina Hanza, una din cele mai pasionate păstrătoare ale tradiției „împistririi ouălor” din satul de pe valea Roșiei. An de an, femei și copii se adună, în prag de sărbătoare, pentru a împistri ouăle care vor fi puse pe masă, de Paște. Modelele tradiționale evocă desenele de pe portul popular bihorean, dar ouăle sunt pictate și cu diverse motive florale. Iar elevii se întrec, pe categorii de vârstă, în concursurile organizate cu această ocazie: de bătut toaca, de pricesne.

Echipa „Exclusiv în România” vă spune „Hristos a-nviat!” şi vă aşteaptă la o ediție specială în duminica Paștelui, de la ora 17.00, la TVR 1.

foto: „Exclusiv în România”, TVR 1