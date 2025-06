Preselecţiile „Câştigă România!” continuă online

Zeci de pasionați ai concursului de cultură-generală „Câștigă România” au fost prezenți vineri, 20 iunie, la Televiziunea Română pentru a avea şansa să-şi împlinească visul: să devină concurenţi şi să câştige premiile puse în joc în concursul de cultură-generală difuzat de TVR 1. Preselecţiile însă nu se opresc aici, iar cei dornici să îşi demonstreze cunoştinţele şi să răspundă întrebărilor lui Virgil Ianţu, din Bucureşti sau din provincie, pot accesa www.tvr.ro, secţiunea „Câştigă România!”, unde vor afla informaţii despre înscriere.

Fanii „Câştigă România!” prezenţi la preselecţiile care ai avut loc la sediu Televiziunii Române au fost curioşi să afle ce se întâmplă în culise, cum sunt redactate întrebările, dar şi care sunt noutăţile sezonului care va debuta din toamnă.

„Sunt pasionat de cultură generală încă de când eram mic. Mama mi-a cumpărat o enciclopedie care avea diverse domenii, frumos colorată, de la vulcani, până la plante și animale. Mai târziu, am fost pasionat de istorie și geografie și să urmăresc concursurile de cultură generală”, a spus Dan, un medic specialist endocrinolog la început de drum.

Cu siguranţă Vlad, un inginer IT de 26 de ani care se află deja la cea de-a doua încercare, a avut emoţii la preselecții.

„Pasiunea pentru Câștigă România a început demult. După ce am urmărit câteva sezoane, am participat în 2022. Din păcate, am fost eliminat. Dar am revenit. Având în vedere că am concurat chiar împotriva domnului care a câștigat sezonul respectiv, pot spune că a fost o competiție grea”.

Despre testul de la preseleții, Vlad spune că nu a fost tocmai ușor. Dar îi place „Câștigă România!” și are un îndemn pentru tineri: „Dacă sunt pasionați de cultură generală și nu numai, cel mai bun lucru să vină aici!”.

Cel de-al XV-lea sezon „Câștigă România!” va putea fi urmărit la TVR 1 în grila de toamnă, de luni până joi, de la ora 21:00. Printre concurenţii bine pregătiţi, care şi-au încercat forţele la preselecţii, s-a numărat şi Costi, de profesie somelier.

„Am fost concurent şi în în emisiunea Care pe care, tot la TVR şi m-am gândit că ar fi bine să vin şi aici. Când timpul îmi permite, urmăresc cu plăcere Câştigă România. Cel mai mare atuu al meu în competiţie cred că este bagajul generos de cunoştinţe”, a spus bărbatul de 40 de ani.





Producţie 100% românească, a Televiziunii Române împreună cu compania Zucchero Media, "Câştigă România!" este o emisiune-concurs de cultură generală difuzată la TVR 1, prezentată de Virgil Ianţu. În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi. Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele "prin care trec". Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia Marelui Premiu "Câştigă România", un autoturism.