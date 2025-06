Filmul „Tigru” se vede în premieră la TVR 2

Lungmetrajul de debut al tânărului regizor Andrei Tănase, inspirat din fapte reale, îi are în distribuţie pe Cătălina Moga, Paul Ipate şi Alex Velea. Urmărim „Tigru” vineri, pe 13 septembrie, de la ora 22.00, la TVR 2.

„Tigrul care a fugit de la Gradina Zoologică din Sibiu a fost împuşcat mortal”; „Veterinarul Zoo Sibiu: Tranchilizantul nu a avut efectul scontat, iar animalul a devenit agresiv” – erau titluri ce ţineau primele pagini ale cotidianelor jumătăţii lui decembrie 2011. Tigroaica Mihaela avea 14 ani şi se născuse chiar la Zoo Sibiu. Ea a fugit din captivitate când îngrijitorul a uitat uşa deschisă, după ce făcuse curat în cuşca animalului. Poliţia a cerut populaţiei să stea în casă, iar şcolile din zonă au fost sfătuite să nu le dea elevilor drumul acasă, chiar dacă au terminat cursurile. Animalul a fost localizat în cartierul Valea Aurie, care a fost izolat de forţele de ordine. Încercuit, animalul a devenit agresiv după ce a fost împuşcat cu tranchilizant şi a sărit către vânător, iar acesta a fost nevoit să folosească arma letală, trăgându-i un glonte în cap.

O poveste peste care s-au aşternut anii, dar nu şi praful. O poveste ce a impresionat nu doar localnicii şi care a rămas ca o datorie de onoare în sufletul tânărului regizor Andrei Tănase, profund tulburat de cele întâmplate la Sibiu. A ştiut de atunci că dramaticul episod va face subiectul unei producţii cinematografice pe care o va regiza cândva. S-a întâmplat în 2023, când Andrei Tănase îşi făcea debutul în lumea lungmetrajelor cu filmul „Tigru”, o dramă în care i-a cooptat pe Cătălina Moga, Paul Ipate, Elvira Deatcu, Alex Velea, Bianca Babaşa, Bogdan Tulbure sau Dan Apăvăloaie. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam – IFFR, în secțiunea Bright Future, fiind bine primit atât de critici, cât şi de public. După premiera din Olanda, pelicula a fost prezentată în cadrul a numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, fiind nominalizată de 11 ori şi laureată cu 2 premii (Cel mai bun debut în filmul românesc, la TIFF, 2023, respectiv Cel mai bun lungmetraj, la BUZZ IFF, 2023).

Cătălina Moga este Vera, medic veterinar la Zoo într-un pitoresc oraș transilvănean. Măcinată de probleme personale, tânăra are o cădere nervoasă. În ziua când un tigru confiscat de la un interlop local este adus la grădina zoologică unde lucrează, femeia descoperă un secret care o dă peste cap. Tigrul scapă din cuşcă, iar Vera trebuie să pornească în căutarea lui...

Filmările pentru „Tigru” au avut loc în Parcul Național Comana, la Târgu Mureș și în București.

Minh, tigroaica „actriță” în filmul lui Andrei Tănase, este o prezență obişnuită cu platourile de filmare, având deja o carieră internațională, după ce a fost protagonistă în filme precum „Life of Pi” (SUA, 2012, regizor Ang Lee) sau „Deux frères” (Franţa-Marea Britanie, 2004, regizor Jean-Jacques Annaud). Ea a fost adusă în România, împreună cu dublura sa, Indra, de Thierry Le Portier, cel mai mare dresor de feline mari din Europa, care lucrează cu animale sălbatice în filme de peste 30 de ani. Le Portier a lucrat în producții ca „Gladiatorul” și „Life of Pi”, iar cu Indra și Minh are o relație specială de când erau pui.

Foto: FaceBook Tigru / Day of the Tiger