Familia Regală, 35 de activitate în România - la „Ora Regelui”

O ediție despre oamenii care schimbă România, care inspiră, înzestrați cu forța de a izbândi. La 35 de ani de la revenirea Familiei Regale în țară - parcurs reflectat și prin activitatea Fundației Regale Margareta în numeroase proiecte sociale și culturale – emisiunea „Ora Regelui” aduce în prim-plan tinerii artiști și pe cei care îi sprijină în drumul lor către împlinirea visurilor. Sâmbătă, 21 iunie, de la ora 13.00, la TVR 1.

Talentul nu este întotdeauna suficient pentru a avea succes în lumea artistică. Deși mulți tineri urmează școli de profil, nu dispun de materiale de creație, instrumente muzicale sau resurse financiare pentru a participa la cursuri de perfecționare, concursuri sau expoziții. Pentru a-i sprijini și promova, Fundația Regală Margareta a României a lansat, în 2009, programul național Tinere Talente. Astfel, în cei 16 ani de existență, au primit sprijinit 305 bursieri (135 muzicieni și 170 artiști vizuali), au fost oferite 440 de burse tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani, elevi și studenți la instituții de învățământ artistic și muzical din România. Beneficiarii au susținut 141 de recitaluri și concerte, au organizat 87 de expoziții și au participat la 138 de sesiuni de mentorat și masterclass. Peste 2 milioane de euro au fost investiți în viitorul artistic al țării.

„Noi credem în misiune și viziune, în rolul și forța fundației de a schimba România în bine. Iubim munca noastră și ne considerăm norocoși pentru că ne-am găsit vocația. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române este un lider inspirațional pentru noi. În ianuarie 1990, a pornit primele activități de ajutorare de la zero și nu s-a temut să se implice personal. Sute de mii de oameni au fost sprijiniți prin eforturile Fundației pe care a înființat-o alături de tatăl său, din dragoste pentru România. Astăzi, Fundația este o structură solidă, construită pe baze profesionale, cu programe bine definite și cu scopuri clare”, afirmă Mugurel Mărgărit, directorul executiv al Fundației Regale Margareta a României.

Despre ziua în care Familia Regală a revenit în țară, Alteța Sa Regală Principesa Sofia își amintește: „Pe 18 ianuarie 1990, când pășeam pentru prima oară pe pământ românesc, m-au impresionat oamenii care ne-au așteptat la aeroport cu lacrimi în ochi și cu speranță în suflet. Împreună cu sora mea am vizitat spitale, orfelinate, case de bătrâni, comunități vulnerabile, aflate în condiții grele de trai. Mulți copii abandonați și vârstnici rămași singuri se confruntau cu greutăți și neajunsuri majore. Stabilirea unor proiecte de ajutor umanitar direct și sprijin imediat pentru comunități, mobilizarea rețelei noastre din Elveția, Franța, Italia, Marea Britanie, Belgia și Statele Unite, au fost primele demersuri pe care le-am făcut prin intermediul Fundației Regale Margareta a României. 35 de ani mai târziu, putem spune că Fundația Regală a creat o cultură a implicării și a schimbului intergenerațional. Cel mai mare impact l-am avut prin faptul că am inspirat alți oameni să ajute la rândul lor. Aproape 200.000 de seniori, peste 35.000 de copii și 330 de tineri talentați, precum și peste 100 de ONG-uri au fost susținuți până acum. Datorită încrederii, generozității și responsabilității sponsorilor, donatorilor, voluntarilor, partenerilor proiectelor și echipei Fundației am putut și putem schimba destine și oferi speranță pentru o Românie mai bună.”

Majestatea Sa Margareta a declarat, în repetate rânduri, că provocarea esențială a fost aceea de a înțelege nevoile societății, de a le structura și de a identifica apoi cele mai eficiente forme de sprijin, într-un context social marcat de dificultăți în toate categoriile de vârstă.

„În urmă cu 35 de ani, am inițiat primele acțiuni umanitare în România, alături de sora mea, Sofia, sub îndrumarea tatălui nostru, Regele Mihai. Un efort pornit cu foarte puține resurse, dar cu multă speranță și credință. De atunci, am schimbat vieți și am dezvoltat comunități. Am investit în educație și talent. Am inspirat oamenii să-și atingă potențialul și am adus generațiile mai aproape. Fundația Regală Margareta a României a devenit un simbol pentru valorile în care credem: generozitate, responsabilitate, integritate și puterea exemplului. Ne-am asumat o misiune de suflet, pe care o ducem mai departe cu aceeași motivație și mândrie. Credem că România poate fi mai bună prin contribuția fiecăruia dintre noi și doar împreună putem construi un prezent mai luminos, pentru fiecare și pentru noi toți”, spune Custodele Coroanei române.

Susținerea tinerilor artiști și promovarea artei contemporane au stat la baza evenimentului Talent 35, organizat între noiembrie 2024 și februarie 2025. Inițiativa culturală bilaterală româno-norvegiană a vizat creșterea conștientizării diversității culturale și întărirea cooperării dintre România și Norvegia. Proiectul a inclus vizite de documentare, sesiuni online cu 13 speakeri și 138 de participanți. Punctul culminant a fost concertul „Talent 35”, din 18 ianuarie 2025 – zi simbolică pentru Familia Regală – susținut la Ateneul Român de 10 tineri muzicieni emergenți, alături de Camerata Regală, în fața a 800 de spectatori. În paralel, la Muzeul Național de Artă al României, vizitatorii au putut descoperi Expoziția „Talent 35”, cu 91 de lucrări semnate de 52 de artiști vizuali emergenți.

„Este extrem de important să oferim tinerilor muzicieni și artiști vizuali sfaturi, sprijin și încurajare, iar aceste proiecte au fost exemplare în acest sens”, a declarat Sigbjørn Nedland – jurnalist, producător și specialist în proiecte culturale, fondator al unei importante companii de profil în Norvegia – prezent la evenimentele din România. „A fost sarcina mea să provoc participanții să exploreze zone în care nu au mai fost înainte. Vizitarea Norvegiei, dar și intrarea în contact cu diverse instituții, organizații și oameni dedicați din lumea culturală au adus experiențe utile și semnificative. Ca artist, este întotdeauna important să studiezi elementele de bază și să cunoști istoria și dezvoltarea propriei tale culturi, pentru a fi încrezător în performanța ta în această cultură. Dar este la fel de important să te deschizi către alte domenii decât al tău. Sper să-i fi inspirat să facă exact acest lucru”, a completat Sigbjørn Nedland.

„La aniversarea a 35 de ani de existență a unei organizații, este bine să te uiți în urmă și să celebrezi realizările pe care le-ai avut”, spune Mugurel Mărgărit, directorul executiv al fundației. „Nu o faci pentru laudă, ci pentru a marca progresul și a înregistra succesele. O faci pentru a putea să comunici tuturor forța pe care o reprezintă o organizație caritabilă născută din dorința de a ajuta și a face o Românie mai bună pentru locuitorii săi. O faci pentru a inspira schimbarea pe mai departe și pentru a-i îndemna și pe alții să încerce. Celebrezi succesul pentru a oferi certitudinea că schimbarea este posibilă și că ajutorul oferit copiilor, tinerilor și seniorilor schimbă destine și îmbogățește națiuni. Acum 35 de ani, România era o țară tristă, gri și cu probleme sociale atât de dureroase încât au făcut înconjurul lumii în imagini care au marcat o generație. Astăzi, suntem departe de acel moment și am făcut progrese incredibile în drumul nostru spre civilizație, occident și o viață mai bună pentru toți. Mai avem mult din acest drum, dar merită să ne aducem aminte de unde am venit.”

„Ora Regelui” ne prezintă o ediție specială de gală, o incursiune în culisele artei, unde pasiunea, talentul și ambiția modelează cele mai sensibile suflete, sâmbătă, 21 iunie, pe TVR 1, de la ora 13.00 şi pe TVR Internațional, de la 15.00 și joi, 26 iunie, de la ora 16.00 pe TVR Moldova.

