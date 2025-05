Enzo Ferrari, dincolo de legendă, într-un documentar excepţional la TVR 1

Simbol al tenacității, caracterului puternic și pasiunii, Enzo Ferrari reprezintă, ca nimeni altul, spiritul italian în lume, printr-un brand și o Scuderia devenite legendă. Aflăm povestea lui Enzo Ferrari joi, 1 mai, ora 15.00, în documentarul „Enzo Ferrari – Roşu şi negru”.

Personaj modern în totalitate, vizionar, cinic, lider, întotdeauna înaintea timpurilor sale, un geniu în gestionarea oamenilor și a resurselor, Enzo Ferrari a întruchipat spiritul antreprenorial perfect, căruia i-a adăugat căutarea obsesivă de a-şi satisface pasiunea. Enzo Ferrari a creat una dintre cele mai cunoscute mărci din lume, un simbol al Italiei și al faimei sportive.

A făcut sute de milioane de oameni să sufere, să se bucure, să plângă sau să fie în delir, câștigând nu mai puţin de 229 de curse și 16 titluri mondiale de Formula 1, devenind astfel un simbol incomparabil și de neînlocuit al acestui sport.

Dar cine a fost cu adevărat Enzo Ferrari, dincolo de legendă? Omul cu proverbialii ochelari întunecați al cărui nume se leagă de mitul „de la Rosa”... Rai Documentari îi dedică, în cadrul serialului „Portrete”, un film documentar, „Enzo Ferrari: Roșu și negru”, pe care telespectatorii TVR 1 îl pot urmări joi, 1 mai, de la ora 15.00 şi în reluare, de la 23.30. Este povestea vieţii lui Enzo Ferrari, pilot, constructor de maşini, iubit şi urât în acelaşi timp, dar, cu certitudine, unul dintre cei mai renumiţi oameni ai secolului al XX-lea.

Scris și regizat de Enrico Cerasuolo, coprodus de ARTE G.E.I.E, Seppia Film și Zenit Arti Audiovisive, cu participarea Rai Documentari, Histoire TV și RTS – Radio Télévision Suisse, documentarul reia cariera și viața personală, cu succese și drame, a unuia dintre cei mai faimoși italieni din lume care și-a dedicat viața pasiunii pentru mașini. Iar în spatele omului de succes, care a întruchipat miturile secolului XX - viteza și încrederea în tehnică și succesul individual - iese la iveală un personaj tragic neașteptat, care s-a dedicat în întregime împlinirii visurilor: „Când visez la o mașinărie, când eu concep o nouă construcție, evident că mintea mea și toate energiile mele sunt concentrate pentru atingerea acestui scop. Cred că această anxietate creativă este singurul lucru care mă ține în viață. Bărbații trec și lucrările rămân. M-am căsătorit cu mașina, este idealul meu și nu m-am gândit niciodată să divorțez”, mărturisea creatorul imperiului Ferrari.

Ferrari, un simbol care și astăzi entuziasmează milioane de fani din întreaga lume și un obiect al dorinței care nu se demodează niciodată, s-a născut din visul unui copil pe nume Enzo, fascinat de viteză și mașini. Dragostea aproape senzuală pentru mașini l-a determinat mai întâi să le viseze și să le conducă, apoi să le construiască. De la respingerea lui la FIAT, până la debutul său ca șofer, participând la curse istorice precum Parma-Poggio di Berceto în 1919 sau Targa Florio, la conducerea unei Alfa Romeo, care a marcat începutul colaborării sale cu Casa del Biscione, în compania unor nume precum Ugo Sivocci, Giuseppe Campari și Antonio Ascari... Această pasiune l-a determinat să creeze cea mai longevivă Scuderia (divizia de curse a producătorului auto italian de lux, Ferrari, și echipa de curse care concurează în cursele de Formula 1) din istorie, creând în 1929, la Modena, o fabrică de provincie capabilă să producă mașini din ce în ce mai rapide și mai eficiente, protagoniste ale unor victorii de neuitat în toată lumea. „Instigatorul de oameni şi talente”, așa cum îi plăcea el însuși să se definească, Enzo Ferrari a reușit să aleagă şi atragă alături de el cei mai puternici colaboratori și să recunoască talentul campionilor - printre aceștia, cu siguranță, Tazio Nuvolari - în căutarea constantă a următoarei victorii, suferind cu disperare de fiecare dată când un accident a cauzat distrugerea rodului muncii sale.

Il Commendatore a câștigat totul, dar a trebuit să treacă şi prin tragedii și dureri sfâşietoare: moartea tatălui și a fratelui său, Dino, în timpul Primului Război Mondial, boala și pierderea primului său fiu iubit, Dino, dar și a piloților care au concurat pentru el, precum Alberto Ascari și Gilles Villeneuve, victime ale unor accidente teribile.

Enzo Ferrari a petrecut mulți ani ascuns în spatele celebrilor săi ochelari întunecați, dar a vorbit sincer despre sine în unele interviuri, inclusiv în interviul radio al lui Sergio Zavoli la RAI. Aceste materiale, împreună cu arhivele care deţin imagini ale curselor de mașini de epocă și colecția extraordinară a lui Piero Quaglino au făcut posibilă reînvierea poveștii. În primul rând, a unui om și a complexității sale, dincolo de glamour-ul mărcii. Pentru a îmbogăți povestea, realizatorii aduc şi putem urmări mărturiile directe ale celor care au lucrat alături de el și l-au cunoscut, printre care: Mauro Forghieri, Carlo Tazzioli, Jody Scheckter, Luca Dal Monte, Massimo D'Elia și Gian Paolo Ormezzano.

„Enzo Ferrari: The Red and the Black” a fost produs cu sprijinul Piemonte Doc Film Fund, Regional Documentary Fund, Centre national du cinéma et de l'image animée, Région Grand Est, în colaborare cu CNC PROCIREP, Société des auteurs și ANGOA.

Documentarul „Enzo Ferrari – Roşu şi negru” a fost difuzat în premieră la TVR 1 pe 30 septembrie 2023.

foto: via Selecţie film TVR