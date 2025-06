Melodii celebre din opere și operete, în Concertul de vară de la Schönbrunn 2025. Pe 5 iulie, la TVR Cultural

Evenimentul de muzică clasică în aer liber este unul dintre cele mai importante puncte culminante ale anului Filarmonicii vieneze. Concertul unei Nopți de vară de la Palatul Schonbrunn se vede în exclusivitate la TVR Cultural sâmbătă, 5 iulie, ora 16.30.

„Mii de oameni se reunesc, an de an, în grădinile impresionante ale Palatului Schönbrunn, pentru a se bucura de una dintre cele mai bune orchestre europene și de unul dintre cele mai fermecătoare concerte de muzică clasică. Și an de an, zeci de televiziuni din întreaga lume, oferă melomanilor pasionați, acest eveniment excepțional. Acest concert de muzică clasică în aer liber este unul dintre cele mai importante puncte culminante ale anului Filarmonicii vieneze. Podiumul orchestrei şi zona spectatorilor se află în mijlocul parcului baroc, încadrate de scena excepţională a Palatului Schönbrunn şi a Gloriettei. Magia locului şi farmecul muzicii clasice fac din Concertul unei Nopţi de vară, o experienţă de neuitat pentru publicul aflat la locul de desfăşurare a evenimentului live, dar şi pentru milioane de spectatori TV”, ne oferă Valentina Băinţan, producător TVR Cultural, toate amănuntele, lansându-ne invitaţia de a nu rata acest minunat concert.

Sâmbătă, 5 iulie, de la ora 16.30, la TVR Cultural, telespectatorii se vor putea delecta urmărind în exclusivitate cea de-a 22-a ediție a Concertului de vară, care a avut loc în Parcul Palatului Schönbrunn pe 13 iunie 2025. Concertul unei Nopți de vară de la Palatul Schonbrunn a fost dirijat anul acesta pentru prima dată de inegalabilul Tugan Sokhiev. Invitații serii au fost tenorul Piotr Beczała și Corul de băieți din Viena, iar programul s-a concentrat pe lucrări din bogata moștenire muzicală a Europei, semnate de Johann Sebastian Bach, Jacques Offenbach, Georges Bizet, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Antonin Dvořák sau Edvard Grieg. Renumitul interpret de operă Piotr Beczała a interpretat arii emblematice: din „Carmen”, de Georges Bizet, „Turandot”, de Giacomo Puccini și opereta „Gräfin Mariza”, de Emmerich Kálmán. Tot pentru prima dată, Corul de băieţi din Viena participă la Concertul de vară din grădinile Palatului Schönbrunn.

„Maestrul Tugan Sokhiev a mânuit în premieră bagheta dirijorală la Concertul unei Nopţi de vară 2025, iar evenimentul a fost ovaționat și aplaudat în întreaga lume. Tugan Sokhiev dirijează în mod regulat orchestre renumite, cum ar fi: Filarmonica din Viena, Berlin şi München, Capela de Stat din Dresda și Berlin sau Filarmonica din New York. Până în anul 2022, acesta a fost director muzical la Orchestre National du Capitole de Toulouse, precum și director muzical și dirijor șef la Teatrul Bolshoi. De prezența sa ne-am bucurat și la Festivalul Internațional George Enescu.

Viena este singurul oraş din lume unde, în fiecare seară, în jur de 10.000 de melomani ascultă muzică live. Şi în niciun alt oraş din Europa nu au excelat în muzică atât de mulţi compozitori ca aici: de la Mozart, Mahler, Haydn şi Beethoven, până la regele valsului, Johann Strauss”, adaugă Valentina Băinţan.

Filarmonica Vieneză, fondată în 1842, este considerată una dintre orchestrele simfonice de top din lume. Și în fiecare an, milioane de telespectatori din lumea întreagă urmăresc Concertul unei nopți de vară de la Palatul Schönbrunn, dar și alte producții celebre ce definesc această orchestră.

Ideea de a face muzica clasică accesibilă tuturor și de a oferi un cadou pasionaților de muzică definesc Concertul Nopţii de vară. Programul din acest an evidențiază melodii cunoscute din opere și operete și poartă publicul într-o călătorie muzicală prin diferite peisaje și stări de spirit europene.

Concertul de Vară de la Schönbrunn este produs de ORF și transmis în peste 80 de țări din întreaga lume.

În ultimii ani, concertul a fost dirijat de Bobby McFerrin (2004), Zubin Mehta (2005 & 2015), Plácido Domingo (2006), Valery Gergiev (2007, 2011 & 2018, 2020), Georges Prêtre (2008), Daniel Barenboim (2008), Franöz0009-M, (2002009) Gustavo Dudamel (2012, 2019), Lorin Maazel (2013) și Christoph Eschenbach (2014 și 2017), Semyon Bychkov (2016), Daniel Harding (2021), Andris Nelsons (2022), Yannick Nézet-Séguin (2023) și Andris Nelsons (2024).

