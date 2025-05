„Doamnelor și domnilor, să fie foarte clar, Calofir nu cântă!”

Vasile Calofir este invitat în emisiunea moderată de Adrian Enache la TVR 2. Cu ce compensează actorul lipsa glasului de privighetoare aflăm acceptând invitaţia la „Duelul pianelor”, alături de Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor, pe 25 mai, de la ora 20.00, la TVR 2.

„Nu vreau să dau din casă, dar trebuie să urmăriți emisiunea asta! Pentru că eu sunt înaintea măcelului: e o situație ori de Doamne ajută!, ori de Doamne ferește!...”, ne avertizează de la bun început actorul Vasile Calofir, invitat în ediţia a opta a noului sezon „Duelul pianelor” de la TVR 2. Pe 25 mai, el îi va întâlni în emisiune pe actriţa şi omul de televiziune Ramona Bădescu, pe îndrăgita interpretă Ileana Şipoteanu şi pe dansatorul de flamenco şi coregraful Lucas Molinaz Perez. Confruntarea muzicală dintre echipele conduse de Ilinca Băcilă şi Ovi, arbitrată cu mult umor şi entuziasm de Adrian Enache, se vede pe 25 mai, de la ora 20.00, la TVR 2.

Cu ce gânduri vine Vasile Calofir la „Duelul pianelor” şi ce în leagă de Televiziunea Română ne spune chiar el:

Ce înseamnă pentru tine Televiziunea Română?

Începând din anul 2014, am stat vreo 4 ani și jumătate la „Dănutz SRL”. Ca la serviciu veneam în fiecare duminică, la ora 14.00 cred că începeam emisiunea. Vreo 126 de scheciuri, din ce îmi aduc aminte – eram protagonist, scriitor, producător... serios, omul foarte bun la toate, cum ar veni. Deci, am și mini-recorduri în Televiziunea Română, am și o relație istorică cu această instituție. Suntem într-o relație foarte bună, chiar de prietenie.

Spune-mi o amintire care te duce cu gândul la Televiziunea Română.

Una dintre ele e că la „Dănutz SRL”, într-una dintre emisiuni – să menționăm, era o emisiune în direct – trebuia să aducem niște animăluțe. Şi am adus un măgar, cu o dubă (asta era treaba mea, cu Ferma animalelor). L-am adus, a venit până aici și, când Nicoleta Ilie [n.red. producătorul emisiunii] a zis „Gata, motor, acțiune!”, nu mai voia măgarul să intre în platou. S-a râs, s-a plâns, ne-am rugat în genunchi... nu mai voia și pace! L-am împins, am zis să-l luăm pe sus, numai să-l ducem măcar în buza platoului, că altfel munca era total inutilă... Când l-am lăsat în pace, când am renunțat, a venit, de parcă nu se întâmplase nimic!... S-a prezentat, a intrat la prim-plan și, iată, măgarul artist! Senzațional! Dar asta e una dintre multele sute, pentru că se întâmplau foarte multe...

Ce te-a convins să intri la „Duelul pianelor”?

Ce să mă convingă? Nu știu. Ei cred că au foarte multă experiență și, în ședințele lor de redacție, de producție, au zis: „Măi, ne trebuie ceva, trebuie să animăm emisiunea, că nu se mai poate. Riscăm să devenim super profesioniști!” Şi atunci aveau nevoie de un amator începător. Și au zis: „Îl aducem pe Calofir. Trebuie să creăm un contrapunct o emisiune”. De ce? Pentru că, doamnelor și domnilor, să fie foarte clar, Calofir nu cântă! Și mă opresc aici, nu vreau să dau din casă, dar trebuie să urmăriți emisiunea asta! Pentru că eu sunt înaintea măcelului: e o situație ori de Doamne ajută!, ori de Doamne ferește!...

Cu ce artiști sau trupe rezonezi din generația ta, dar și din alte generații?

Rezonez, din generația mea – sunt acolo, sunt acolo! – cu Holograf, în general cu trupele rock, pentru că de mic, de când am deschis ochii, mai bine zis urechile, către muzică, în vogă erau trupele rock, care făceau istorie deja la momentul acela. Şi tot din zona rockului, ca istorie muzicală, din cea mai prins eu, un Phoenix, pentru că era la îndemână, era oarecum rock. Ca mesaje, erau ușor revoluționare, ca să zic așa, era partea de tinerețe aia furioasă...

Ce atuuri scoți la înaintare în duelul cu echipa adversă?

Vocea și talentul. Nu, glumesc! Prezență scenică, zâmbet... Există un principiu foarte sănătos: când te bazezi foarte tare, dă-te slab, fii modest; când nu ai nimic, riscă tot, te duci și zici EU! Una dintre aceste tactici o să le abordez în emisiune.

***

În fiecare duminică seară, carismaticul Adrian Enache arbitrează un duel muzical presărat cu provocări inedite, momente din arhiva TVR, poveşti amuzante, muzică live şi improvizaţii, alături de talentaţii Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii: sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii e una relaxată, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante. Concurs muzical, probe provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show ce merită urmărit în fiecare duminică, de la ora 20.00, la TVR 2.