Barbra Streisand și Brad Pitt dincolo de strălucirea ecranelor, în două documentare la TVR 2

PROMO

Două portrete excepționale ale cinematografiei mondiale, în premieră, la TVR 2! Pe 22 și 23 aprilie avem parte de două seri speciale dedicate unor nume legendare din lumea filmului. Barbra Streisand și Brad Pitt, două figuri emblematice ale industriei americane, sunt subiectele documentarelor difuzate pe TVR 2. Aflăm poveștile lor de viață și carieră, dincolo de faima, aplauzele și luminile reflectoarelor marţi şi miercuri seara, de la ora 22.05.

Documentarul „Barbra Streisand – prima vedetă” (Barbra Streisand - Naissance d’une diva, Franța, 2017), în regia lui Nicolas Maupied, difuzat pe 22 aprilie, conturează portretul unei artiste care a rescris regulile celebrității feminine. Barbra Streisand nu este doar o voce inconfundabilă și o prezență magnetică pe ecran, ci și un simbol al emancipării și creativității, „mama spirituală” a Madonnei, Rihannei, a lui Mariah Carey, Lady Gaga sau a lui Béyoncé şi a tuturor celorlalte dive care fac pământul să se învârtă în ritmul paşilor lor. Cu două premii Oscar, opt Grammy, nouă Globuri de Aur și cinci Emmy, Streisand a devenit un model pentru generații întregi de artiste – de la Madonna și Mariah Carey, până la Lady Gaga și Béyoncé. Documentarul reconstituie ascensiunea ei spectaculoasă, începută în anii ’60, și analizează felul în care a modelat imaginea femeii libere, neconvenționale și puternice într-o industrie dominată de stereotipuri. Prin imagini de arhivă și mărturii relevante, filmul-documentar oferă o incursiune captivantă în universul unei „fete amuzante” care a devenit regina incontestabilă a divertismentului american.

Următoarea seară (23 aprilie) ne aduce în prim-plan o altă legendă a ecranului: Brad Pitt, un actor special în lumea fascinantă a Hollywood-ului, depăşind clişeele şi întruchipând reînnoirea cinematografiei americane. Documentarul „Brad Pitt – revanșa unui blond” (Brad Pitt - La revanche d’un blond, Franța, 2022), în regia lui Adrien Denouette și Thibaut Seve, explorează parcursul surprinzător al actorului care a fost, la început, văzut doar ca un sex-simbol al anilor ’90, dar care a reușit să-și reconstruiască imaginea într-un mod spectaculos. De la tânărul carismatic din „Thelma & Louise” până la rolurile complexe din „Fight Club”, „Seven”, „ Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt și-a pus frumusețea în slujba unor interpretări provocatoare, colaborând cu regizori vizionari precum David Fincher, Quentin Tarantino sau frații Coen. Producţia urmărește evoluția sa de la „îngerul blond” la actorul matur, cu alegeri artistice curajoase, și oferă o privire sinceră asupra omului din spatele mitului hollywoodian.

Două documentare revelatoare, două povești despre ambiție, talent și transformare, într-o dublă seară de cinema documentar la TVR 2, pe 22 și 23 aprilie, de la ora 22.05.

sursă foto: via Selecţie Film TVR