Profesorul şi nebunul, cu Mel Gibson şi Sean Penn, la TVR1 | VIDEO

Vineri, 6 octombrie, de la 21.10, la #TVR1 vă propunem o ecranizare după romanul lui Simon Winchester: „Profesorul şi nebunul", cu Mel Gibson şi Sean Penn.

Filmul „Profesorul şi nebunul" (THE PROFESSOR AND THE MADMAN – Irlanda, Franţa, SUA, 2019) spune povestea despre geniu, nebunie şi despre obsesiile adânci ale celor doi oameni remarcabili cărora li se datorează apariţia Dicţionarului Oxford al Limbii Engleze.

Compilarea dicţionarului, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte din istoria literară de până atunci, a început în a doua jumătate a secolului XIX. Pe măsură ce se adunau contribuţiile trimise de vorbitori de limba engleză din toată lumea, profesorul James Murray, coordonatorul proiectului, descoperă că o singură persoană trimisese deja câteva mii de definiţii: William Chester Minor, fost chirurg militar şi veteran al Războiului Civil American.



Însă în spatele imaginii de medic erudit se ascunde o realitate şocantă: Minor este internat pe viaţă într-un azil pentru bolnavi psihic periculoşi şi violenţi.

Regia este semnată de Farhad Safinia, iar din distribuţia de excepţie fac parte Mel Gibson, Sean Penn, Jennifer Ehle, Steve Coogan, Natalie Dormer.