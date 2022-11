„Prezenţe româneşti în Italia”: sora Emilia Jitaru

Seria „Prezențe românești în Italia” continuă sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 21:00, la TVRI, cu sora Emilia Jitaru, atacant la Naționala de fotbal a surorilor catolice. Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

În Italia, există o Națională de fotbal a surorilor catolice și sora Emilia Jitaru, originară din Bacău, este una dintre atacante. De curând, a avut onoarea să fie cea care i-a înmânat Papei Francisc un tricou cu totul special, purtând numărul 266, actualul Pontif fiind cel de al 266-lea episcop al Romei.

- Ați numărat bine? A întrebat Papa Francisc.

- Da, am numărat bine, a răspuns sora.

Cândva membră a echipei de fotbal feminin din Bacău și selecționată în Naționala feminină de fotbal a României, unde a jucat un singur meci, Emilia Jitaru a simțit chemarea la viața consacrată. În 1994 în Congregația Maestre Pie Venerini, o familie de surori catolice care și-au dedicat viața educației copiilor, urmând exemplul fondatoarei lor, sfânta Rosa Venerini (1656-1728), cea care a fondat primele școli de fete în Italia, peste 40 la număr, din care prima la Roma, în 1713.

Exact 28 de ani mai târziu, în aceeași zi în care sora Emilia pășea pentru prima oară în Casa Generală a congregației din Roma, Anca Berlogea Boariu a stat de vorbă cu ea, descoperind o poveste de viață emoționantă, care le-a adus lacrimi în ochi. De la copilăria ei în Bacău, unde a făcut o pregătire sportivă, trecând rând pe rând prin gimnastică, atletism și apoi fotbal, la chemarea - total neașteptată pentru ea și familie, - de a merge pe un drum de credință, până în momentul prezent, când asistă familii care vin la Roma, la spitalul Bambino Jesu, cu copii grav bolnavi de cancer, drumul sorei Emilia este unul care inspiră.

În plus, e o călugăriță care joacă fotbal. Chiar și ca soră, - sau măicuță, cum îi place să spună – sora Emilia nu a renunțaț nici măcar o zi la pasiunea ei pentru acest sport. În perioada în care a stat la Livorno și a fost educatoare, sora Emilia a înființat un club de fotbal pentru copii și a avut bucuria să descopere talente care au ajuns apoi jucători profesioniști. De un an și jumătate, Emilia Jitaru are bucuria să joace din nou într-o echipă cu totul aparte. A fost chemată să joace într-o altă națională feminină, de data aceasta Naționala Surorilor Catolice din Italia, înființată de Moreno Buccianti, antrenorul care a creat și Naționala Preoților. Meciurile pe care le joacă sunt pentru cauze umanitare, cum va fi și cel din 25 Noiembrie 2022, la Desio, pentru a da o voce femeilor, în Ziua Mondială împotriva violenței împotriva femeilor.

***

