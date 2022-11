”Prezenţe româneşti în Italia”: Roxana Trifan, medic radiolog, Torino

Poveştile românilor din Italia continuă la TVR Internaţional cu medicul radiolog Roxana Trifan, luni, 14 noiembrie, ora 22:00, ora României. Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Realizatoarea Claudia Nedelcu Duca împreună cu echipa ei, directorul de imagine Ştefan Stan şi asistentul Grig Stoica, au aflat povestea Roxanei care încă din copilărie îşi dorea să facă bine.

După primii 3 ani de medicină la Universitatea din Timişoara, deşi şi-ar fi dorit să ajungă în Franţa, şi-a urmat părinţii la Torino, unde aceştia munceau de mai mulţi ani pentru o viaţă mai bună.

A ajuns în Italia înainte de integrarea României în Uniunea Europeană şi la început nu i-a fost uşor. Era singura româncă de la Universitatea de medicină din Torino, dar profesorii şi colegii au ajutat-o să se integreze.

Viaţa ei este acum în Italia, are doi copii şi părinţii care o susţin. Printre pacienţi are şi mulţi români care sunt foarte fericiţi când li se vorbeşte în limba maternă. Astfel, ea este bucuroasă că poate oferi un ajutor în plus.

Şi dr. Roxana Trifan se consideră un cetăţean al lumii. Acasă pentru ea este Italia, dar îi este dor de România. Ea visează să facă voluntariat în zonele defavorizate ale planetei.

S-au născut în România, trăiesc în Italia, iar apartenența la ambele ţări le-a dat un sentiment al libertăţii. Se simt cetăţeni ai lumii şi Televiziunea Română îi onorează. Sunt românii care scriu istorie, într-un fel sau altul, în diferite domenii.

Proiectul editorial dedicat celei mai mari comunităţi româneşti din străinătate, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, îi aduce în prim plan pe românii care s-au realizat şi integrat în societatea italiană.

Seria „Prezenţe româneşti în Italia”, proiect sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, realizată de Anca Berlogea Boariu şi Claudia Nedelcu Duca şi coordonată de Mihaela Crăciun si Corina Dobre, va putea fi urmărită la TVR Internaţional în perioada 11 – 20 noiembrie, la ora 22.00 (luni-vineri) şi la ora 21.00 (sâmbătă şi duminică), dar şi pe platforma tvrplus.ro.