Prevenția și diagnosticarea timpurie salvează vieți

De Rusalii, una dintre cele mai vechi sărbători creștine, îmbrăcăm straie alese cu speranţa de a îmbogăţi, afectiv şi spiritual, legătura cu românii de pretutindeni căci, aşa cum afirma Antoine de Saint-Exupèry, "limpede nu vezi decât cu inima". Mulţumim tuturor celor care aţi fost alături de noi în Sezonul 28!

Invitată: Din Austria, dr. Alina Sturdza, medic primar radioterapie oncologică, Șef Secție radio-oncologie ginecologică

Invitata noastră are o experiență remarcabilă de cercetare și practică medicală în centre de prestigiu din străinătate. În 2021, alături cu echipa ei, au făcut publice rezultatele primului studiu, în lume, referitor la şansele de supravieţuire ale pacientelor cu cancer de col uterin care sunt tratate cu radiochimioterapie şi brahiterapie cu ghidaj de rezonanţă magnetică. Au anunţat prima nomogramă care calculează, în procente, probabilitatea de supraviețuire la aceste paciente.

"Faptul că România este printre primele locuri din Europa la incidenţa cancerelor de col uterin reprezintă pentru mine o motivaţie în plus de a contribui la schimbarea acestei statistici. Am tratat, în Canada şi Austria, pacienţi din toate colţurile lumii, multe paciente din România, la Viena, şi bucuria pe care o vedeam în ochii lor când auzeau că sunt româncă m-a mişcat întotdeauna şi m-a motivat să fac ceva mai mult. Pot să ofer acestor femei o speranţă. Majoritatea cancerelor genitale sunt curabile dacă sunt depistate la timp. E datoria mea să dau ceva înapoi ţării în care m-am născut şi în care am crescut. E timpul ca cei care s-au specializat afară să aducă încet, încet expertiza lor acasă. Ai multe satisfacții făcând carieră şi bani în străinătate dar, din punctul meu de vedere, este minunat să clădeşti ceva, poate chiar de la zero, în ţara în care limba vorbită este limba ta maternă, în care înţelegi cu uşurinţă cultura şi sufletul oamenilor pentru că, într-o proporţie mai mică sau mai mare, te regăseşti în ele. Totdeauna, ancora noastră va fi pământul unde ne-am născut şi am crescut, relaţia cu ţărâna şi sufletele celor din jur, care ne-au fost aproape...”

*Pasiuni, tradiţii, sănătate - reportaje

Paula Tudor, artist plastic, Uniunea Artiștilor Plastici din România

Artista Paula Tudor, numită ”pictorița florilor” este impresionată de perfecțiunea și culorile lor. Ne-a mărturisit că este puternic atrasă de plantele medicinale și experimentează mult pictând. Pentru dumneaei plantele sunt ființe vii care transmit mesaje pozitive lumii.

Din Italia: Mariana Dochiţa, Asociația „Dor de plai”

Dna. Dochița, cu origini din Neamț, ne împărtășește pasiunea care o ajută să se relaxeze și care o împinge să transmită mai departe, în țara de adopție, tradiții românești.

*Natura, sprijinul sănătății, indiferent de anotimp

* Invitată: dr. Adriana Tatomirescu, medic nutriţionist, competență în apifitoterapie

Canicula poate dezechilibra organismul şi oricine poate suferi de pe urma ei. Cei mai expuşi riscului sunt copiii, bătrânii şi persoanele cu probleme cardiace sau mintale. Vorbim despre efectele caniculei asupra sănătăţii şi ce remedii avem la îndemână pentru a ne apăra. Creierul este primul afectat alături de ficat, biciuit, în general, şi de stres, alimentaţie nepotrivită sau medicaţie.

La nivel muscular, pot să apară crampe în urma transpiraţiei excesive şi a pierderilor de sodiu şi minerale deoarece carenţele de sodiu pot afecta echilibrul normal de funcţionare a muşchilor. Acesta, alături de potasiu şi clor, sunt electroliţi necesari funcţionării tuturor organelor corpului. Natura va fi mereu sprijin sănătății, indiferent de anotimp. Depinde de noi să descoperim tainele ei şi să aplicăm.

Echipa Un doctor pentru dumneavoastră vă este aproape, oriunde v-aţi afla!

Moderator: Măriuca Mihăilescu

Producător: Monica Ancuța