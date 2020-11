Premieră TVR: Helen Mirren, în cel mai nou rol de suverană: Ecaterina cea Mare

Vineri 20 şi 27 noiembrie, de la 22.20, TVR 1 transmite integral mini-seria Ecaterina cea Mare, producţia britanică de anul trecut, în regia lui Philip Martin, cu Dame Helen Mirren, regina actoriei, în rolul principal

Drama istorică o are în rolul Ecaterinei pe magnifica Dame Helen Mirren, regina actoriei specializate în portretizarea de suverane. Este singura actriţă care a jucat atât rolul Reginei Elizabeth I (în Elizabeth I, 2005), cât şi pe cel al Reginei Elizabeth II (The Queen, 2006, The Audience, 2013), interpretând roluri de regină în nu mai puţin de alte şase filme: The Queen (2006), Elizabeth I (2005), The Prince of Egypt (1998), The Snow Queen (1995), The Madness of King George (1994) şi Caligula (1979).

Dincolo de predilecţia sa pentru roluri de suverane, rolul Ecaterinei a II-a a Rusiei, una dintre cele mai puternice femei din toate timpurile, a fost pentru actriţă un proiect de suflet, Dame Helen Mirren fiind fiica lui Vasily Petrovich și nepoata lui Pyotr Vasilievich Mironov, colonel în armata imperială rusă.

În 20 şi 27 noiembrie, la TVR 1, pătrundem în culisele domniei Ecaterinei a II-a din 1762 până în 1796, după ce l-a detronat pe soţul său, Petru al III-lea, devenind unul dintre cei mai puternici lideri ai lumii. În timpul celor 34 de ani ai domniei sale, Rusia a devenit una dintre marile puteri ale Europei. Filmările au fost realizate în Rusia, Letonia şi Lituania, iar din distribuţie fac parte Jason Clarke (în rolul lui Potemkin, omul de stat preferat al Ecaterinei care i-a fost amant şi comandant de armată), Gina McKee (contesa Bruse, prietena şi confidenta Ecaterinei), Rory Kinnear (ministrul Panin şi consilierul ţareviciului) şi Joseph Queen (în rolul lui Pavel, fiul şi moştenitorul Ecaterinei).

În 1762, Ecaterina, proaspăt încoronată împărăteasă a Rusiei, îşi propunea să guverneze ferm, după idei liberale împrumutate de la iluminiştii francezi, făcând faţă în acelaşi timp duşmanilor care o atacau din toate direcţiile. Pe parcursul a 34 de ani de domnie, principiile ei idealiste lasă tot mai mult loc tendinţelor tiranice şi dorinţei de expansiune teritorială. Miniseria produsă de HBO surprinde evoluţia acestei figuri emblematice din istoria Europei, momentele importante din domnia ei – ca războaiele cu Imperiul Otoman şi anexarea Crimeei – dar şi îndelungata ei relaţie personală, adesea turbulentă, cu Grigori Potiomkin.

Bazându-se pe scrisorile reale din viața Ecaterinei, filmul este un omagiu adus pentru ceea ce a făcut-o pe țarină cu adevărat mare. Este o superproducţie care uimeşte prin detaliile epocii reconstituite atât în scenele exterioare, cum ar fi scenele de luptă, cât şi în fastul de la curtea Ecaterinei, inclusiv ţinutele şi bijuteriile extraordinare ale acesteia.

Reputația i-a fost întinată de atât de mulți, dar moștenirea culturală lăsată de ea este extraordinară. O fetiță germană care a crescut și a devenit liderul celui mai puternic imperiu din lume la acea vreme, pe care l-a condus mult mai bine decât oricare dintre înaintașii ei. Pionieră a vaccinării, hotărâtă să educe femeile – clarviziunea ei a fost fără precedent. Ecaterina cea Mare este mai mult decât divertisment, este o poveste extraordinară, care trebuia de mult spusă. (Adam Miller, în Metrou UK, la data lansării în 2019).

ECATERINA CEA MARE (CATHERINE THE GREAT – Regatul Unit, 2019)

Regia: Philip Martin

Cu: Helen Mirren, Jason Clarke, Gina McKee, Rory Kinnear, Richard Roxburgh

*Nominalizare la premiul Globul de Aur 2002 pentru cea mai bună actriţă într-o miniserie de televiziune

*Nominalizare la premiul Emmy 2020 pentru montaj de sunet