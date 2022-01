Premieră TVR 1: „Cryptopia: bitcoin, blockchain şi viitorul internetului”

Oare chiar poate tehnologia blockchain, proiectată să funcţioneze independent şi într-o reţea descentralizată, să ofere o alternativă robustă la internetul actual? Răspunsuri, într-un documentar incitant – joi, 27 ianuarie, ora 22.50, la TVR 1.

La fel cum primele aplicaţii ale tehnologiei informatice pot arăta acum primitive şi nedezvoltate, acelaşi lucru se va spune, probabil, în viitor, despre blockchain şi despre interesul actual pentru criptomonede. Domeniul este atât de vast şi în continuă expansiune, încât este imposibil de cuprins, adesea fiind, de asemenea, complet neînţeles.

Pe scurt, blockchain-urile sunt fişiere partajate ce nu necesită alţi administratori; tranzacţiile sau datele pot fi accesate în mod transparent şi se spune că sunt incoruptibile. Tehnologia blockchain ar putea deveni baza oricărei interacţiuni de afaceri ce necesită încredere şi cooperare – dar e oare mai mult decât atât? Documentarul „Cryptopia: bitcoin, blockchains şi viitorul internetului” (Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet, Australia - SUA – Germania, 2020), purtând semnăturile realizatorilor Torsten Hoffmann şi Michael Watchulonis, caută să facă lumină în hăţişurile acestei lumi, pe cât de atractivă, pe atât de alunecoasă. Producţia poate fi urmărită la TVR 1, în premieră, joi, pe 27 ianuarie, de la ora 22.50.

Documentarul „Cryptopia: bitcoin, blockchains şi viitorul internetului” face o cercetare profundă în lumea criptomonedelor şi în tehnologia blockchain, pentru a descoperi partea bună, dar şi tenebrele acestei industrii controversate, conflictele şi actorii principali din spatele ei. Putem avea într-adevăr încredere în ei pentru a construi această utopie cibernetică, ori sunt proiectele lor la fel de uşor de manipulat ca sistemele financiare şi platformele tehnologice actuale?

Pornind de la începuturile bitcoin şi ale tehnologiei blockchain, producţia pune problema direct: este bitcoin aurul digital, o nouă clasă de active în care să investeşti, sau este moneda globală a Internetului? Apoi, explorează alte criptomonede şi numeroasele utilizări ale tehnologiei blockchain, inclusiv noul concept de contracte inteligente. În cele din urmă, face o incursiune prin istoria Internetului pentru a arăta ce evoluţii au condus la criza actuală a megacorporaţiilor care controlează informaţiile.

În timp ce unii consideră că dezvoltarea sistemelor bazate pe blockchain va lovi în platforme precum Facebook sau Amazon, descentralizând administrarea lor, alţii se tem că tehnologia va fi asimilată, privatizată şi folosită după bunul plac de către aceleaşi forţe. În timp ce unii văd şansele de transparentizare şi de eliminare a avocaţilor, bancherilor şi brokerilor din viaţa noastră, alţii văd oportunităţi mai mari de a înşela şi a frauda.

Poate fi folosită tehnologia blockchain pentru a se crea un web3.0 nou, mai corect, descentralizat şi necenzurat, în care să ne putem controla datele şi să ne protejăm identităţile online? Sau mega-corporaţiile ce concurează pentru supremaţie şi în acest nou domeniu vor risipi această şansă?

Cu stilul său de neegalat şi informaţiile exclusive pe care le aduce, realizatorul multi-premiat Torsten Hoffman (cunoscut publicului şi pentru documentarul „Bitcoin: sfârşitul banilor aşa cum îi ştim”) ne poartă într-o călătorie în inima acestei noi lumi pline de provocări. Documentarul „Cryptopia” a fost selectat oficial în festivalul de film DocEdge 2020, pentru calificarea la Premiile Oscar.

Alte premii obţinute de „Cryptopia”:

* 2020 - World Film Carnival, Singapore – Premiile pentru Cel mai bun film documentar şi pentru Cea mai bună Imagine;

* 2020 - White Unicorn International Film Festival - Premiul pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - Virgin Spring Cinefest - Premiul pentru Cel mai bun Producător;

* 2020 - Venice Film Awards - Premiul lunii decembrie pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - New York Movie Awards - Premiul lunii decembrie pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - Milan Gold Awards - Premiul lunii decembrie pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - Hollywood Gold Awards - Premiul lunii iunie pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - Florence Film Awards - Premiul lunii decembrie pentru Cel mai bun film documentar;

* 2020 - Cult Critic Movie Awards - Premiul pentru Cel mai bun Producător;

* 2020 - Aphrodite Film Awards - Premiul pentru Cea mai bună Regie.